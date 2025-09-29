Nova invenção chega para substituir o escorredor de pratos e é tendência para 2026

Alternativa simples promete liberar espaço na cozinha e já está conquistando milhares de adeptos

Pedro Ribeiro - 29 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Você está cansado dos escorredores de pratos que ocupam boa parte do balcão e ainda trazem a dificuldade de armazenamento quando não estão em uso?

Uma novidade promete mudar essa realidade: o tapete de secagem para pratos, que já caiu no gosto de quem busca praticidade na cozinha.

O tapete de secagem é feito de material absorvente e antiderrapante, permitindo que pratos, copos e talheres sequem naturalmente sem ocupar grandes áreas. Além disso, pode ser dobrado e guardado facilmente, deixando o ambiente mais organizado.

Especialistas em design de interiores e produtos domésticos afirmam que a praticidade do item deve torná-lo uma forte tendência para 2026. O motivo é simples: une economia de espaço, modernidade e facilidade de limpeza.

Vantagens sobre o escorredor

Diferente do escorredor tradicional, que acumula água e exige limpeza constante, o tapete pode ser lavado na máquina e seca rapidamente. Outro ponto positivo é a versatilidade: também pode ser usado para apoiar panelas, travessas quentes e até eletrodomésticos pequenos.

Em redes sociais e sites de decoração, o produto já vem sendo apontado como uma solução prática e elegante para cozinhas modernas. Para quem deseja renovar o espaço e apostar em tendências, o tapete de secagem surge como o substituto ideal do escorredor.