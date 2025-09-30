6 raças de cachorro que são as mais inteligentes, segundo a medicina veterinária

Elas mostram rapidez no aprendizado, adaptabilidade e uma forte conexão com os tutores

Pedro Ribeiro - 30 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Pexels/David Brown)

As raças de cachorro sempre despertam curiosidade, especialmente quando o assunto é inteligência.

Muitos tutores se perguntam quais cães aprendem comandos mais rápido, se adaptam com facilidade e são capazes de resolver problemas no dia a dia.

Estudos da medicina veterinária mostram que algumas raças realmente se destacam quando o tema é capacidade cognitiva e obediência.

1. Border Collie

Considerada a mais inteligente do mundo, essa raça se destaca pela capacidade de aprender comandos com rapidez impressionante. Muito usada em competições de pastoreio, o Border Collie combina energia, foco e obediência, sendo ideal para quem busca um cão ativo e participativo.

2. Poodle

Além de charmoso, o Poodle é extremamente inteligente. Essa raça de cachorro é versátil e se adapta tanto a ambientes grandes quanto pequenos. Fácil de treinar, aprende truques e comandos rapidamente, tornando-se uma das favoritas entre famílias.

3. Pastor Alemão

O Pastor Alemão é mundialmente reconhecido por seu papel em trabalhos policiais e de segurança. Sua inteligência, aliada ao instinto protetor, faz com que essa raça seja leal e altamente treinável. É um excelente cão de companhia e também um guardião nato.

4. Golden Retriever

Mais do que dócil, o Golden Retriever está entre as raças de cachorro mais inteligentes. Com sua facilidade de aprendizado e comportamento amigável, é muito usado como cão-guia e em terapias assistidas. Seu equilíbrio entre inteligência e afeto conquista lares no mundo todo.

5. Doberman Pinscher

Apesar da fama de cão de guarda, o Doberman também se destaca pela inteligência. Ele é rápido para aprender, ágil e muito ligado ao tutor. Essa combinação o torna eficiente tanto em funções de proteção quanto em atividades familiares.

6. Pastor de Shetland

Menor que outras raças de pastoreio, o Pastor de Shetland impressiona pela astúcia. É capaz de aprender comandos com facilidade e mostra uma atenção incrível ao tutor. Sua lealdade e inteligência fazem dele um ótimo companheiro para famílias ativas.

