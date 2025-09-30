A ponte mais alta do mundo que fica a 625 metros e vai reduzir trajeto de 02h para minutos

Uma construção impressionante promete transformar deslocamentos e marcar a história da engenharia mundial

Magno Oliver - 30 de setembro de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal AFP Português)

Uma obra monumental acabou de entrar para a história da engenharia mundial na humanidade. É a apresentação da ponte mais alta do planeta, com impressionantes 625 metros de altura, construída para encurtar um trajeto que antes exigia duas horas de viagem e agora poderá ser feito em apenas alguns minutos.

O projeto, localizado em uma região estratégica da Província de Guizhou, na China, foi desenvolvido ao longo de vários anos, enfrentando desafios técnicos extremos.

O objetivo central sempre foi oferecer mais rapidez, segurança e eficiência no deslocamento, transformando a mobilidade e impactando diretamente a vida de milhões de pessoas que dependem desse caminho diariamente.

Além da imponência estrutural, a ponte simboliza avanço tecnológico e ousadia arquitetônica. Ela atravessa o Cânion Huajiang, exigiu técnicas inovadoras e mão de obra altamente qualificada, capaz de lidar com condições complexas do terreno e da altura.

A estrutura agora rivaliza com o edifício mais alto do país, que mede 632 metros, o Shangai Tower. E o impacto esperado vai muito além da redução no tempo de viagem.

A economia local deve se fortalecer, com maior fluxo de turistas, dinamização do comércio e valorização imobiliária em áreas antes isoladas.

Autoridades já classificam a obra como um marco histórico. A ponte não apenas conecta pontos geográficos, mas também representa a conexão entre progresso e desenvolvimento.

A extensão total, segundo a planta do projeto, é de totais 1.420 metros, levou três anos para ser construída e superou 2 bilhões de yuans, cerca de R$ 1,5 bilhão em gastos totais de custo de produção.

Atualmente, a China tem 18 das 20 pontes mais altas do planeta. Antes da inauguração em Guizhou, o título estava com a Ponte Beipanjiang, também conhecida como Ponte Duge, que tem 565 metros de altura do solo.

Confira mais detalhes:

The world’s tallest bridge opened to traffic on the morning of Sept 28 in southwest China’s Guizhou Province, slashing travel time across a deep canyon from two hours to just two minutes after 3 years of construction. The Huajiang Grand Canyon Bridge, soaring 625 meters above… pic.twitter.com/LGpVHds3k9 — CNBC-TV18 (@CNBCTV18News) September 29, 2025

