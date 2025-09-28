É gravíssimo o quadro clínico de enfermeira de Anápolis e segurança que se queimaram em acidente doméstico
Ambos estão internados no HUGOL, entubados e em coma induzido devido à gravidade das queimaduras
A enfermeira do Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA), Aline Nadagi, de 46 anos, e o ex-segurança da Câmara Municipal de Anápolis, Rodrigo Elicker, de 42 anos, encontram-se em estado gravíssimo após sofrerem um acidente doméstico envolvendo álcool e fogo no último sábado (27).
O incidente ocorreu na residência do casal, localizada em um condomínio de Anápolis, onde Rodrigo, que é amigo do esposo de Aline, estava presente no momento do acidente.
As vítimas sofreram queimaduras de grau 3, sendo que Aline teve 25% do corpo atingido pelas chamas, enquanto Rodrigo apresenta queimaduras em 50% do corpo.
Inicialmente, ambas as vítimas foram socorridas pelo SAMU e levadas ao HEANA, mas devido à extrema gravidade das lesões, foram transferidas horas depois para o Hospital de Urgências de Governador Otávio Lage (HUGOL), onde permanecem internados.
As chamas atingiram principalmente o tórax e o rosto das vítimas, sendo que uma delas pode ter perdido a visão de um dos olhos.
O Portal 6 apurou que tanto Aline quanto Rodrigo estão entubados e em coma induzido, medida necessária devido à extensão e profundidade das queimaduras sofridas.
O quadro clínico de ambos os pacientes é considerado crítico, com risco iminente de morte devido às complicações típicas de queimaduras de terceiro grau, que afetam todas as camadas da pele e podem comprometer órgãos vitais.
As equipes médicas do HUGOL trabalham intensivamente para estabilizar o estado de saúde das vítimas, que necessitam de cuidados especializados em unidade de terapia intensiva.
