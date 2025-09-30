Casca de banana com vinagre: por que essa mistura é recomendada e para que ela serve

Essa mistura natural é muito fácil de ser preparada, além de ser bastante útil

Pedro Ribeiro - 30 de setembro de 2025

(Foto: Captura de Tela/Youtube/ Canal Cantinho de casa)

Casca de banana é um recurso simples da cozinha que, misturado com vinagre, vira um fertilizante caseiro prático e eficiente.

Essa combinação vem ganhando espaço entre quem cuida do jardim porque libera nutrientes importantes e ainda ajuda a ajustar o pH do solo, quando necessário.

Quer aprender como fazer e usar sem erro?

Casca de banana com vinagre: por que essa mistura é recomendada e para que ela serve

Primeiro, entenda os papeis de cada ingrediente. As cascas de banana são ricas em potássio, fósforo e magnésio.

Esses minerais ajudam o crescimento das plantas e fortalecem raízes, flores e frutos. Já o vinagre age acelerando a decomposição da casca.

Além disso, por ser ácido, o vinagre pode reduzir ligeiramente o pH do solo, algo útil para plantas que gostam de solo mais ácido.

Juntos, casca de banana e vinagre liberam nutrientes de forma mais rápida. Por isso, a mistura é recomendada para quem quer usar recursos naturais e econômicos no jardim.

Como preparar o fertilizante com casca de banana e vinagre

A preparação é simples. Siga estes passos:

Guarde as cascas de banana em um recipiente limpo. Cubra as cascas com vinagre branco ou vinagre de maçã, certificando-se de que estão totalmente submersas. Tampe o recipiente e deixe descansar por 48 horas ou mais. Isso permite que as cascas se decomponham e liberem os nutrientes. Coe a mistura e dilua antes de usar (veja a seção a seguir).

Esse processo cria uma infusão nutritiva, pronta para ser aplicada com segurança, desde que diluída.

Como aplicar no jardim sem causar danos

É muito importante não usar a mistura pura diretamente nas plantas. A acidez do vinagre pode queimar raízes e prejudicar a vida do solo. Em vez disso, siga estas orientações:

Dilua a infusão coada em água. Uma sugestão prática é misturar 1 parte da infusão para 4 a 10 partes de água, dependendo da sensibilidade da planta.

Regue a base das plantas com a solução diluída, evitando contato direto com folhas e brotos sensíveis.

Para plantas que preferem solo ácido (como azaléias e camélias), use diluições mais concentradas. Para plantas que preferem solo neutro ou alcalino, dilua mais.

Aplique a cada 2 a 4 semanas ou conforme a necessidade da planta. Observe a resposta das plantas e ajuste a frequência.

Outras formas de usar cascas de banana no jardim

Além da infusão com vinagre, você pode:

Enterrar cascas inteiras ou picadas perto das raízes para liberação lenta de nutrientes.

Adicionar cascas ao composto orgânico, enriquecendo o adubo caseiro.

Essas opções são menos agressivas e funcionam bem quando se quer nutrição gradual.

Cuidados e contraindicações importantes

Mesmo natural, a mistura exige atenção. Não use a solução concentrada diretamente no solo.

Evite aplicar em mudas recém-plantadas ou em plantas que não toleram acidez.

Se possível, faça um teste em uma planta antes de generalizar o uso.

Além disso, mantenha a mistura fora do alcance de animais domésticos e descarte corretamente qualquer resto em excesso.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!