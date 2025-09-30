Motorista de aplicativo precisa chamar polícia para passageira que entrou no carro

Um simples deslocamento se transformou em um episódio inesperado e terminou com direito à presença policial

O que era para ser o início de uma corrida simples por aplicativo, acabou se tornando caso de polícia. O episódio ocorreu quando uma passageira idosa adentrou o motorista solicitou o código de segurança antes de iniciar a viagem, procedimento padrão exigido para confirmar a identidade da usuária.

Foi então que a confusão começou, pois a passageira se recusou a fornecer a informação e insistiu em continuar o trajeto. O desentendimento gerou clima de tensão e impasse, forçando o condutor a interromper o início da corrida logo de cara e buscar ajuda.

Com a negativa persistente da passageira em não passar o código de embarque, o motorista acionou a polícia para garantir a própria segurança e a da usuária do serviço. Agentes compareceram ao local, contiveram os ânimos e restabeleceram a normalidade.

No vídeo, segundo relatos de testemunhas em volta do carro, a passageira apresenta possíveis sinais de embriaguez e estado muito alterado. O policial solicita a ela que informe o código do embarque e ela rebate dizendo que nunca precisou fazer isso.

Nas imagens, ela reforça que nunca pediram o código a ela e nem que a empresa chegou a informar sobre a alteração na política de embarque. A plataforma de transporte da Uber reforça que o envio do código de verificação é etapa obrigatória e orienta motoristas e passageiros a seguirem os protocolos para evitar situações semelhantes.

Confira o vídeo completo do caso:

