Na Alego, saiu Delegada Fernanda e entrou Luiz Sampaio como deputado estadual
Novo parlamentar assume vaga de Cristiano Galindo e promete foco em ações sociais
O presidente da Alego, Bruno Peixoto (UB), deu posse nesta terça-feira (30) ao suplente Luiz Sampaio (SD) como deputado estadual. Ele ocupa a vaga de Cristiano Galindo (SD), licenciado por 121 dias.
Até então, quem estava no posto era a Delegada Fernanda (SD), 1ª suplente, que atuou durante setembro. Agora, Sampaio segue no mandato até o fim do ano.
Natural de Catalão, ele foi eleito suplente em 2022 com 11.837 votos. Bacharel em Direito, já presidiu a Agência Goiana de Habitação (Agehab), onde coordenou programas de moradia popular. Em discurso, disse que chega “com humildade e disposição para aprender”, prometendo atenção especial à região Sudeste e foco em ações sociais.
A posse foi marcada pela presença de secretários de Estado, prefeitos e lideranças, que destacaram o reforço da representatividade para Catalão e municípios vizinhos.
