Suco de beterraba com cenoura; veja os benefícios e por que é tão indicado para a saúde

Combinação simples e poderosa, o suco de beterraba com cenoura reúne nutrientes que melhoram a circulação, fortalecem a imunidade e trazem mais energia para o dia a dia.

Gabriel Yuri Souto - 01 de outubro de 2025

Cuidar da saúde é algo essencial para manter o corpo em equilíbrio e garantir qualidade de vida. Pequenos hábitos no dia a dia fazem toda a diferença, e a alimentação tem um papel central nesse processo.

Entre tantas opções naturais que podem contribuir para o bem-estar, o suco de beterraba com cenoura se destaca como uma das combinações mais completas e indicadas por especialistas.

A beterraba é um vegetal poderoso, fonte de nitratos naturais que ajudam a dilatar os vasos sanguíneos, melhorando a circulação e regulando a pressão arterial.

Além disso, contém ferro, vitaminas do complexo B e antioxidantes que fortalecem o sistema imunológico e contribuem para mais energia e disposição.

Já a cenoura é rica em betacaroteno, substância que o corpo converte em vitamina A.

Esse nutriente é essencial para a saúde da visão, fortalecimento da imunidade e manutenção da pele, deixando-a mais bonita e protegida contra o envelhecimento precoce.

Também possui fibras que auxiliam o funcionamento do intestino.

Quando os dois ingredientes são combinados no suco, o resultado é ainda mais potente.

A mistura ajuda a proteger o coração, melhora o desempenho físico e mental, reforça as defesas do organismo e promove uma verdadeira desintoxicação natural.

Por isso, o suco de beterraba com cenoura é considerado um aliado importante para quem busca mais vitalidade no dia a dia.

Como preparar o suco de beterraba com cenoura:

O preparo é simples: basta bater no liquidificador uma beterraba pequena crua e uma cenoura média descascada, acrescentando um copo de água gelada.

Afinal, para potencializar o sabor e os benefícios, pode-se adicionar limão, laranja ou maçã. O ideal é consumir a bebida fresca, sem coar e sem açúcar, para preservar todos os nutrientes.

Contudo, para quem acha o gosto da beterraba muito forte, a dica é misturar o suco com frutas cítricas, como a laranja ou o limão, que suavizam o sabor e deixam a bebida mais refrescante.

Outra opção é acrescentar um pedacinho de gengibre, que além de dar um toque especial, também oferece propriedades anti-inflamatórias.

