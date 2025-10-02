Após duas décadas colocando pedra por pedra, brasileiro conclui casa inspirada nas da Itália e mostra resultado

Homem ergueu sozinho uma residência que se tornou símbolo de persistência

Gabriel Yuri Souto - 02 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução/ND)

Foram necessários 20 anos de trabalho solitário para que o agricultor Dionísio Bertoldi, de 69 anos, realizasse um sonho pessoal em Rodeio, no Vale do Itajaí.

Descendente de italianos, ele construiu uma casa de pedra inspirada nas moradias típicas da Itália, mantendo vivas as tradições familiares.

O projeto começou em 1995, logo após seu primeiro casamento. Dionísio estima ter usado cerca de 2 mil pedras, algumas com até duas toneladas.

O único auxílio que recebeu foi de um compadre e dois pedreiros que ajudaram por meio período na colocação da laje. O restante foi feito com suas próprias mãos.

O caminho, porém, foi marcado por obstáculos. A morte de um filho no parto e o falecimento de outros familiares o levaram a interromper a obra por quase dez anos.

Só em 2015 conseguiu concluir a residência e finalmente se mudar para ela. “Eu me virei como pude, porque não tinha quem me ajudasse”, disse.

O estilo da construção reflete sua ligação com os avós italianos, que chegaram ao Brasil como arquitetos e ergueram igrejas na região.

Para Dionísio, morar em uma casa de pedra também traz vantagens práticas: ambiente fresco no verão, quente no inverno e sem acúmulo de umidade.

Mais do que uma moradia, a casa se tornou um marco na comunidade de Ipiranga, símbolo de paciência e determinação de um agricultor que, pedra por pedra, deixou registrada a própria história.

