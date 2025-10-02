Nota 10 para Antônio Gomide, pela cobrança de ações no HEANA

HEANA não está conseguindo suprir a demanda diária e pacientes são alocados em corredores

Danilo Boaventura - 02 de outubro de 2025

Deputado estadual Antônio Gomide. (Foto: Samuel Leão/Portal 6)

Nota 10

Para o deputado Antônio Gomide (PT), pela cobrança insistente e necessária para acabar com a superlotação do HEANA.

Maior hospital público do interior goiano, o HEANA não está conseguindo suprir a demanda diária e pacientes são alocados em corredores.