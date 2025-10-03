Influenciadora gasta mais de R$500 mil em calçados e mostra onde fez as maiores compras

Coleção milionária inclui modelos raros de marcas desejadas em todo o mundo

Gabriel Yuri Souto - 03 de outubro de 2025

(Imagem: Captura de tela/ YouTube)

Uma influenciadora londrina tem chamado atenção ao exibir uma rotina de consumo que impressiona até os seguidores mais acostumados com ostentação.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, ela aparece deixando shoppings com sacolas cheias, abrindo caixas em casa e revelando prateleiras tomadas por calçados exclusivos.

O valor acumulado nas compras já passa de R$500 mil, destinados inteiramente a uma coleção de tênis que ultrapassa os 500 pares.

Não foi um gasto único, mas sim construído ao longo dos anos, em visitas constantes a flagships de marcas de luxo e outlets renomados.

O estilo de vida é marcado por compras em grande escala, sempre em busca de lançamentos raros e edições limitadas.

Afinal, cada nova aquisição vira conteúdo para seus seguidores, que acompanham de perto a evolução do acervo.

A responsável por essa coleção milionária é Sherlina Nyame, influenciadora de Londres que transformou a paixão pelos sneakers em marca registrada. Para ela, os tênis são mais do que um item de moda: representam identidade, história e investimento.

Onde estão as maiores compras

Portanto, as grifes que mais receberam investimentos de Sherlina são algumas das mais icônicas da cultura sneaker:

Nike, com destaque para o clássico Air Force 1.

Air Jordan 1, peça indispensável para colecionadores.

Nike Dunks, comprados em diversas versões exclusivas.

Asics (AXS), para performance e estilo esportivo.

Reebok, marca que marcou sua infância e segue na coleção.

Em muitos casos, a influenciadora chega a adquirir duas unidades do mesmo modelo — uma para uso e outra para guardar como parte de sua curadoria pessoal.

O volume de compras foi tanto que ela transformou o maior quarto de sua casa em um closet exclusivo para tênis, onde ficam cerca de 200 pares.

Afinal, os outros 300 são mantidos em uma unidade de armazenamento particular, que ela mesma descreve como um “museu pessoal”.

Sherlina costuma dizer que monta o look a partir do tênis. Para ela, o calçado é o ponto de partida, e não o complemento.

Contudo, essa forma de consumir moda a transformou em referência no universo sneaker, fazendo de cada visita ao shopping um verdadeiro espetáculo para seus seguidores.