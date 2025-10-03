Mulher é presa em Anápolis após tentar furtar mais de R$ 3 mil em produtos de supermercado

Dentre itens, suspeita tentou levar diversas peças de vestuário e acessórios

Da Redação - 03 de outubro de 2025

Câmeras de segurança flagraram mulher subtraindo itens de supermercado. (Foto: Reprodução)

Uma mulher foi presa em flagrante na noite desta quinta-feira (02) suspeita de furtar diversos objetos em um supermercado localizado dentro de um shopping no Setor Central, em Anápolis.

O caso ocorreu por volta das 19h. Conforme registrado por câmeras de segurança, a suspeita colocou vários itens em um carrinho de compras e saiu do estabelecimento sem realizar o pagamento.

A ação foi percebida pela equipe de segurança do supermercado, que conteve a mulher já na parte externa do local e acionou a polícia.

A Polícia Militar foi chamada pela central de monitoramento do shopping e constatou que os itens furtados somavam aproximadamente R$ 3,2 mil. Entre eles, havia uma caixa térmica, além de outros objetos de vestuário e acessórios.

Por fim, a mulher foi conduzida à Central de Flagrantes de Anápolis, onde foi autuada pelo crime de furto.

MÃO LEVE 🚔 Mulher é presa em Anápolis após tentar furtar mais de R$ 3 mil em produtos de supermercado Leia: pic.twitter.com/Arn7IQH64Z — Portal 6 (@portal6noticias) October 3, 2025

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!