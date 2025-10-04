A maior cidade do Brasil não é São Paulo e supera Portugal, Islândia e Coreia do Sul em tamanho

Município tem área gigantesca de 159 mil km² e guarda contrastes que a tornam única no mapa brasileiro

Gabriel Yuri Souto - 04 de outubro de 2025

(Foto: Wellyngton Coelho/ Ag.Pará)

Quando se fala em “maior cidade do Brasil”, a maioria pensa logo em São Paulo, pela fama de metrópole populosa.

Mas o título, quando se trata de extensão territorial, pertence a um lugar bem distante do Sudeste: Altamira, no Pará.

Altamira tem 159.533 km², uma área equivalente a quase 13% do estado do Pará.

Para efeito de comparação, é maior que Portugal (92.212 km²), Islândia (103.000 km²) e Coreia do Sul (100.339 km²).

Se fosse um país, estaria entre os 100 maiores do mundo.

Localizada no Sudoeste paraense, a cidade faz parte da região da Transamazônica e tem uma geografia marcada por rios, florestas densas e reservas ambientais que ocupam boa parte de seu território.

População pequena para tanto espaço

Apesar do tamanho colossal, Altamira tem pouco mais de 120 mil habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Isso significa que sua densidade populacional é baixíssima: menos de 1 pessoa por quilômetro quadrado.

É um contraste gritante com a metrópole paulistana, que concentra mais de 12 milhões de habitantes em apenas 1.521 km².

Meio ambiente e hidrelétrica de Belo Monte

Boa parte da área de Altamira está sob proteção ambiental, como o Parque Nacional da Serra do Pardo e a Estação Ecológica da Terra do Meio.

Além disso, o município ganhou destaque internacional por abrigar a Usina Hidrelétrica de Belo Monte, no Rio Xingu, uma das maiores do planeta, mas também alvo de críticas ambientais e sociais.

O projeto alterou profundamente a dinâmica da cidade, trazendo migração intensa, crescimento urbano desordenado e uma série de desafios ligados à saúde, segurança e infraestrutura.

Importância estratégica

Por seu tamanho e localização, Altamira é considerada estratégica para o desenvolvimento da Amazônia.

Porém, o desafio é equilibrar a exploração econômica — especialmente ligada à energia e ao agronegócio — com a preservação de uma das áreas mais sensíveis do bioma amazônico.

Ranking dos 10 maiores municípios do Brasil em área

Altamira (PA) – 159.533 km²

Barcelos (AM) – 122.475 km²

São Gabriel da Cachoeira (AM) – 109.185 km²

Oriximiná (PA) – 107.603 km²

Tefé (AM) – 23.704 km²

Cruzeiro do Sul (AC) – 7.985 km²

São Félix do Xingu (PA) – 84.212 km²

Almeirim (PA) – 72.960 km²

Lábrea (AM) – 68.262 km²

Coari (AM) – 57.921 km²

(Obs.: os números podem variar levemente conforme atualizações do IBGE, mas a ordem geral se mantém.)

Um recorde pouco conhecido

Embora gigantesca e cheia de peculiaridades, Altamira ainda é desconhecida para muitos brasileiros.

Saber que um único município supera em extensão países inteiros como Portugal, Islândia e Coreia do Sul ajuda a dimensionar não só a grandiosidade do Brasil, mas também os desafios de administrar um território tão diverso.

