Com 20 mil funcionários e 1 milhão de atendimentos por ano, o maior hospital do Brasil é maior que a maioria das cidades do país

Unidade impressiona pelo tamanho e pela capacidade de atender com qualidade. A estrutura é tão grande que se compara à de um município inteiro

Gabriel Yuri Souto - 05 de outubro de 2025

No coração de São Paulo, funciona uma verdadeira cidade dentro da cidade. O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), maior complexo hospitalar do Brasil e da América Latina, movimenta todos os dias uma estrutura que poderia facilmente equivaler a um município de médio porte.

São mais de 20 mil profissionais — entre médicos, enfermeiros, técnicos, pesquisadores e funcionários administrativos — que mantêm em funcionamento um sistema de saúde que nunca dorme.

E com mais de 1 milhão de atendimentos por ano, o HC mostra por que é considerado o gigante da saúde pública brasileira.

Um colosso da medicina brasileira

O Hospital das Clínicas ocupa uma área de cerca de 600 mil metros quadrados, no bairro de Cerqueira César, região central da capital paulista.

O complexo reúne oito institutos especializados e dois hospitais auxiliares, totalizando aproximadamente 2.400 leitos.

Entre os institutos estão alguns dos centros médicos mais renomados do país: o Instituto do Coração (InCor), o Instituto de Ortopedia e Traumatologia (IOT), o Instituto de Psiquiatria (IPq), o Instituto da Criança e do Adolescente (ICr) e o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp).

Cada um desses espaços opera como um hospital completo, com equipes próprias, centros de diagnóstico, laboratórios, salas cirúrgicas e unidades de internação.

Capacidade de uma cidade média

Para se ter uma ideia da dimensão, o número de profissionais que trabalham no Hospital das Clínicas é maior que a população de mais de 80% dos municípios brasileiros.

Em cidades do interior, é comum que a administração pública inteira — incluindo prefeitura, câmara e servidores — tenha menos funcionários do que o hospital.

Essa comparação deixa claro o tamanho do desafio de gestão envolvido. Manter uma estrutura desse porte funcionando 24 horas por dia exige logística de transporte, segurança, alimentação, energia e tecnologia equivalentes às de uma cidade inteira.

A força do sistema público de saúde

Além do atendimento médico, o HC é uma autarquia do Governo do Estado de São Paulo, vinculada à Secretaria Estadual da Saúde. Atua de forma integrada ao Sistema Único de Saúde (SUS) e oferece tratamentos de alta complexidade, muitos deles pioneiros no país.

Entre os procedimentos realizados estão transplantes de órgãos, cirurgias cardíacas, tratamentos oncológicos avançados, intervenções ortopédicas complexas e atendimento especializado em saúde mental.

Só o Instituto do Coração (InCor), por exemplo, é referência mundial em cardiologia e já realizou milhares de transplantes cardíacos e pulmonares, sendo considerado um dos mais ativos do mundo nessa área.

Ensino, pesquisa e inovação

Mas o Hospital das Clínicas não é apenas um centro de atendimento. É também o principal polo de formação médica e pesquisa científica do Brasil.

Vinculado à Faculdade de Medicina da USP, o complexo abriga cursos de graduação, residência médica e programas de pós-graduação, além de ser sede de diversos projetos de inovação e tecnologia voltados à saúde pública.

Ali, ensino e prática caminham juntos: médicos em formação aprendem com casos reais, sob supervisão de especialistas que estão na linha de frente dos avanços científicos.

Um gigante que simboliza o SUS

O Hospital das Clínicas é um retrato da grandeza e dos desafios do sistema público de saúde brasileiro. Mesmo diante de limitações orçamentárias e da alta demanda, o complexo segue oferecendo atendimento gratuito e de ponta, com resultados que rivalizam com instituições privadas de excelência.

É também um símbolo de como o investimento em ciência, ensino e estrutura pública pode transformar o acesso à saúde no Brasil.

Em um país onde muitas cidades ainda enfrentam dificuldades para manter um pronto-socorro funcionando, o Hospital das Clínicas prova que, com gestão, investimento e compromisso, a saúde pública pode alcançar padrões de excelência.

