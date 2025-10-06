Goiânia é a capital que menos utiliza transporte público no Brasil, aponta pesquisa

Elevado uso de veículos particulares já havia sido apontado como um dos principais problemas no trânsito pelo PlanMob

Gabriella Pinheiro - 06 de outubro de 2025

Imagem mostra movimento de carros em Goiânia, que agora é exemplo para Uberlândia. (Foto: Secom/Governo de Goiás)

Dados da pesquisa Viver nas Cidades – Mobilidade, realizada em parceria entre o Instituto Cidades Sustentáveis (ICS) e o Ipsos, indicam que Goiânia é a capital, entre as dez mais populosas do Brasil, que menos utiliza o transporte coletivo público.

Segundo o levantamento, o carro particular é o principal meio de locomoção da população da cidade, representando 41%. Já os veículos por aplicativo aparecem com 10%.

O estudo buscou a opinião dos moradores pela internet. No caso da capital goiana, verificou-se que ela é a única onde o uso do carro supera, inclusive, a quantidade de pessoas que utilizam ônibus públicos.

A pesquisa ainda indica que, entre os que responderam, 49% afirmaram que usariam o transporte coletivo se o tempo de espera nos pontos, estações e terminais fosse menor. Outros 44% disseram que fariam a mesma escolha caso o trajeto fosse mais rápido em relação aos outros meios de transporte.

Intensificação do trânsito

O elevado uso de veículos na capital já havia sido apontado como um dos principais problemas no Plano de Mobilidade Urbana de Goiânia (PlanMob), realizado entre 2020 e 2023, e oficializado em abril de 2024.

“Geralmente, isso leva ao esgotamento do sistema viário, e vem tendo um crescimento da frota muito grande”, explica o coordenador de Relações Institucionais do ICS, Igor Pantoja, ao Jornal Daqui.

No próprio planejamento, há uma meta para reduzir os deslocamentos em transportes individuais para cerca de 25%.

Para a arquiteta, urbanista e doutora em Transportes, a professora da UFG Erika Kneib, os dados mostram uma realidade contrária à de outras capitais que, ao longo dos anos, adotaram políticas para reduzir o uso do automóvel.

“Goiânia, infelizmente, se destaca negativamente, confirmando que as políticas públicas de incentivo ao carro e à moto, por aqui, têm agravado tais condições”, destacou.

O que diz a CMTC?

Diante das respostas dos entrevistados, a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) ressaltou a necessidade de melhorar a velocidade dos ônibus e destacou que é preciso dar prioridade ao transporte coletivo no trânsito e na sincronização semafórica.

“Entende-se que esse caminho é um fator preponderante para que a opção pelo ônibus seja feita pelas vantagens estruturais — como todo o investimento em obras e frota em andamento —, bem como no tempo de deslocamento, a exemplo dos grandes centros que apostam em mobilidade”, informou a companhia.

