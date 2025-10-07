Colégios militares de Goiás oferecem quase 10 mil vagas para 2026; veja como se inscrever

Seleção abrange 82 unidades escolares em todo o estado, para ensino Fundamental e Médio

Natália Sezil - 07 de outubro de 2025

Alunos de Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás. (Foto: Divulgação/Governo de Goiás)

Começam nesta segunda-feira (06) as inscrições do processo seletivo dos Colégios Estaduais da Polícia Militar de Goiás (CEPMGs) para o ano letivo de 2026. Ao todo, são ofertadas 9.778 vagas.

As chances estão distribuídas entre o ensino Fundamental e o Médio, em 82 unidades escolares por todo o estado. Também há 860 vagas para cadastro de reserva.

Interessados têm até às 18h do dia 31 de outubro para se inscreverem. O processo é exclusivamente online: é preciso acessar o site do Comando de Ensino da Polícia Militar de Goiás, indicar o CPF do candidato e preencher os dados solicitados no formulário.

Cada estudante pode se inscrever apenas uma vez – ou seja, só é permitido tentar vaga em uma única unidade escolar.

A seleção acontece por meio de sorteio, realizado de forma digital e transmitido ao vivo pelo canal do Comando de Ensino no Facebook. É por essa mesma página que serão divulgadas as listas de alunos sorteados.

Segundo o cronograma, as matrículas serão realizadas de 19 de novembro a 05 de dezembro, de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h, no colégio em que o estudante foi selecionado.

Outros detalhes, como a relação de vagas para cada série e unidade escolar, estão disponíveis no edital.

