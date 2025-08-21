Esses são os 10 melhores colégios de Goiás, segundo o MEC

Goiânia e Anápolis se destacam, mas levantamento também inclui outras duas cidades menores

Natália Sezil - 21 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução)

Como é de se esperar, muitos dos melhores colégios de Goiás ficam justamente na capital – onde se concentram a maior quantidade de pessoas e oportunidades.

Mas, além de Goiânia, outras três cidades aparecem no “top 10” colégios do estado, segundo as notas obtidas pelos respectivos alunos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Um levantamento regido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), banca organizadora da prova, mostra quais são as 10 melhores instituições educacionais de Goiás. Confira:

1 – Colégio WR

Principal escola de Goiânia para alunos do Ensino Médio, o Colégio WR figura na primeira posição do ranking. Com 226 estudantes, a instituição alcançou média geral de 724,07.

Localizado no Setor Bueno, o WR é a 43ª melhor escola do Brasil. A nota de Redação é a mais alta (893,36), seguida da prova de Matemática (775,71).

2 – Colégio Arena

Quem fica com a “medalha de prata” no levantamento do Inep é o Colégio Arena, que teve 319 estudantes prestando o Enem em 2024. A média alcançada por eles foi de 705,64.

Também no Setor Bueno, o Arena fica em 86º no país. As melhores notas seguem a mesma tendência: Redação (878,56) e Matemática (753,23).

3 – Colégio Olimpo Goiânia

Fechando o pódio no estado, está o Colégio Olimpo Goiânia, que figura com a nota de 38 alunos. No mesmo setor que as anteriores, na região Sul da capital, a instituição conquista a 91ª posição no Brasil.

Em 2024, conquistou média geral de 703,64 no Enem. A área textual conseguiu nota semelhante ao primeiro colocado (892,63), enquanto as ciências exatas ficaram aquém dos dois anteriores (726,48).

4 – Colégio Galileu

O Colégio Galileu é o primeiro de Anápolis a aparecer no levantamento, de forma que se coloca na 1ª posição na cidade. Em Goiás, é o 4º colocado, enquanto é o 117º no país.

Situado no bairro Jundiaí, o Galileu conseguiu a média de 697,41 por meio de 30 alunos prestando o Enem. A redação é o destaque, colocando-se acima de todos os outros colégios dessa lista: foram 920 pontos cravados. Matemática aparece em seguida, com 713,02.

5 – Colégio Prosperar

Segunda (e última) instituição escolar de Anápolis a aparecer no “top 10” de Goiás, o Colégio Prosperar é quem teve menos alunos dentre os analisados. Foram 13, na edição 2024 do Enem.

Com isso, o Prosperar, no bairro Jundiaí, conquistou nota média de 696,39. A área textual ficou com 889,23 pontos, enquanto os estudos de exatas tiveram nota de 716,22.

6 – Cope Goiânia

Situado no Setor Marista, o Cope leva o ranking estadual de volta para Goiânia. Segundo o Inep, foram 174 alunos prestando o Enem, no qual conseguiram nota média de 691,48. Os cadernos de destaque foram Redação, com 886,44 pontos, e Matemática, com 713 pontos.

7 – Colégio Veratz

Primeira instituição do ranking a sair do eixo Goiânia-Anápolis, o Colégio Veratz fica localizado no setor Mãe de Deus, em Catalão.

Com 35 alunos prestando o Enem, o Veratz conseguiu nota média de 691,41. Como nos anteriores, os destaques vão para o caderno de Redação, com 855,43 pontos, e Matemática, com 781,90 pontos.

8 – Colégio Santo Agostinho

Situado no Centro de Goiânia, o Colégio Santo Agostinho reuniu 71 estudantes prestando o Enem em 2024. Com isso, alcançou a média geral de 689,58. Os alunos conseguiram 889,68 pontos na área de produção textual, e 727,91 pontos no caderno de ciências exatas.

9 – Colégio Zênite

Segunda instituição que se diferencia quanto à cidade, o Colégio Zênite tem duas unidades em Itumbiara: no setor Santa Inês e no Residencial Jardim Primavera.

A instituição é a segunda do levantamento com a menor quantidade de alunos. Foram 18 prestando o Enem, com nota média de 686,87. Os cadernos de destaque são, novamente, Redação (868,89 pontos) e Matemática (730,38 pontos).

10 – Colégio Simbios

De volta ao Setor Bueno, na capital, o Colégio Simbios fecha o “top 10” escolas em Goiás. Na última edição do Enem, teve 149 estudantes prestando o exame. Com isso, a média geral foi de 685,34, com nota de 863,49 em Redação e 710,96 em Matemática.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!