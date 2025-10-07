“Gatonet” e canais adultos: como provedores de internet dominam postes de Anápolis

Danilo Boaventura - 07 de outubro de 2025

Funcionário trabalhando para regularizar fios de poste em Anápolis (Foto: Paulo de Tarso/ Prefeitura de Anápolis)

O emaranhado de cabos de fibra ótica que polui os postes de Anápolis não é a única infração cometida pelas empresas de provedores de internet na cidade.

Rápidas descobriu que algumas dessas companhias também oferecem, em seus pacotes, acesso a canais de TV por assinatura e conteúdo de streaming por valores adicionais que variam entre R$ 20 e R$ 30 a mais sobre a mensalidade do plano de internet contratado.

A prática, conhecida popularmente como “gatonet”, configura pirataria e roubo de propriedade intelectual.

Nesta terça-feira (07), os representantes desses provedores terão uma reunião com autoridades do Ministério Público em Anápolis, e a oferta ilegal de conteúdo pode ser um dos temas abordados.

Além do roubo de sinal, a preocupação se estende ao fornecimento de filmes com conteúdo adulto de forma liberada, que pode ser acessada por qualquer pessoa, incluindo crianças e adolescentes, que tenha o aparelho “TV Box” instalado por essas mesmas empresas.

A situação expõe uma grave violação que vai além da desordem urbana, entrando na esfera criminal e de proteção a menores.