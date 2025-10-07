Nota 10 para os bombeiros e policiais militares que atuaram no Jardim Alexandrina

Ação, que durou horas, demonstrou o preparo e a humanidade dos profissionais de segurança, que não mediram esforços para preservar a vida do rapaz que subiu na antena

Danilo Boaventura - 07 de outubro de 2025

Homem ameaçou pular da torre de telefonia do Jardim Alexandrina. (Foto: Rafael Valentim/Reprodução)

Nota 10

Para os bombeiros e policiais militares que, com paciência e técnica, conseguiram convencer um jovem a descer de uma antena de rádio no Jardim Alexandrina, na região Norte de Anápolis.

A ação, que durou horas, demonstrou o preparo e a humanidade dos profissionais de segurança, que não mediram esforços para preservar a vida do rapaz.

O final feliz da ocorrência é um alento e um exemplo do serviço de excelência prestado por essas corporações à sociedade anapolina.

