Nota 10 para os bombeiros e policiais militares que atuaram no Jardim Alexandrina

Ação, que durou horas, demonstrou o preparo e a humanidade dos profissionais de segurança, que não mediram esforços para preservar a vida do rapaz que subiu na antena

Danilo Boaventura Danilo Boaventura -
Homem ameaçou pular da torre de telefonia do Jardim Alexandrina. (Foto: Rafael Valentim/Reprodução)

Nota 10

Para os bombeiros e policiais militares que, com paciência e técnica, conseguiram convencer um jovem a descer de uma antena de rádio no Jardim Alexandrina, na região Norte de Anápolis.

A ação, que durou horas, demonstrou o preparo e a humanidade dos profissionais de segurança, que não mediram esforços para preservar a vida do rapaz.

O final feliz da ocorrência é um alento e um exemplo do serviço de excelência prestado por essas corporações à sociedade anapolina.

Danilo Boaventura

Jornalista graduado pela Universidade Federal de Goiás (UFG), pós-graduado em Docência em Comunicação pela Faculdade Cidade Verde (PR) e mestrando em Marketing Político pela Universidad del Salvador, de Buenos Aires.

