Título de cidadania anapolina para Gustavo Gayer pode ser colocado novamente em votação

Vereador Policial Federal Suender, derrotado na primeira tentativa, está reunindo assinaturas suficientes para o tema voltar à votação

Danilo Boaventura - 07 de outubro de 2025

Imagem mostra o deputado federal Gustavo Gayer (PL) e o vereador de Anápolis Policial Federal Suender (PL). (Foto: Mario Agra/ Câmara dos Deputados/Ismael Vieira)

A Câmara de Anápolis pode votar novamente o projeto de lei que concede o título de cidadão anapolino ao deputado federal bolsonarista Gustavo Gayer (PL).

A proposta, de autoria do vereador Policial Federal Suender (PL), foi rejeitada na sessão de segunda-feira (06) por apenas um voto. Eram necessários 16, mas apenas 15 vereadores votaram a favor da honraria.

Apenas Marcos Carvalho (PT) e Rimet Jules (PT) se posicionaram contra.

O autor da proposta, vereador Suender, sentiu-se traído por colegas que haviam se comprometido a estar na sessão e faltaram. Além disso, ele relata que outros parlamentares simplesmente “fugiram” do plenário no momento da votação, o que frustrou a aprovação do projeto.

Para reverter o placar, o vereador está em busca de assinaturas para que a matéria seja novamente apreciada pelo plenário da Câmara Municipal.

Suender afirma já ter 17 das 16 assinaturas necessárias para que o projeto seja novamente pautado.

No entanto, a nova votação pode ter o mesmo desfecho da primeira caso os vereadores que se comprometeram com a aprovação do título voltem a se ausentar ou a faltar à sessão.

A manobra, se repetida, pode frustrar novamente os planos do vereador de homenagear o deputado bolsonarista.

Poder público e rádios estudam forma de impedir que homem suba em antena do Jardim Alexandrina

A tarde de segunda-feira (06) foi de apreensão para milhares de pessoas que acompanharam a operação do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar para dissuadir um jovem a descer de uma antena de rádio localizada no Jardim Alexandrina, na região Norte de Anápolis.

Essa foi a terceira vez que o rapaz subiu na estrutura, mobilizando quantidade cada vez maior de efetivo militar para evitar uma tragédia.

Diante da reincidência do rapaz, as emissoras de rádio do município e o poder público estudam formas de controlar o acesso de pessoas no local.

E isso só será possível colocando a mão no bolso para bancar algum tipo mais efetivo de vigilância.

“Gatonet” e canais adultos: como provedores de internet dominam postes de Anápolis

O emaranhado de cabos de fibra ótica que polui os postes de Anápolis não é a única infração cometida pelas empresas de provedores de internet na cidade.

Rápidas descobriu que algumas dessas companhias também oferecem, em seus pacotes, acesso a canais de TV por assinatura e conteúdo de streaming por valores adicionais que variam entre R$ 20 e R$ 30 a mais sobre a mensalidade do plano de internet contratado.

A prática, conhecida popularmente como “gatonet”, configura pirataria e roubo de propriedade intelectual.

Nesta terça-feira (07), os representantes desses provedores terão uma reunião com autoridades do Ministério Público em Anápolis, e a oferta ilegal de conteúdo pode ser um dos temas abordados.

Além do roubo de sinal, a preocupação se estende ao fornecimento de filmes com conteúdo adulto de forma liberada, que pode ser acessada por qualquer pessoa, incluindo crianças e adolescentes, que tenha o aparelho “TV Box” instalado por essas mesmas empresas.

A situação expõe uma grave violação que vai além da desordem urbana, entrando na esfera criminal e de proteção a menores.

HMAP é premiado por projeto de segurança com motociclistas

O Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia – Iris Rezende Machado (HMAP) conquistou o segundo lugar na 19ª edição do Prêmio Ser Humano da ABRH-GO, na categoria Excelência Organizacional.

O reconhecimento foi alcançado com o projeto “Mão na Roda”, uma iniciativa que promove a segurança de colaboradores motociclistas por meio de inspeções técnicas e treinamentos de pilotagem segura.

Desenvolvido em parceria com a área de Segurança do Trabalho, o projeto reflete a cultura de cuidado da organização, que é gerida pelo Einstein, e foi criado após a identificação de um aumento nos incidentes de trajeto envolvendo funcionários.

Sicredi promove encontro com jornalistas em Porto Alegre

O Sicredi realiza, a partir desta terça-feira (07), o 10º Encontro Nacional com Jornalistas e Formadores de Opinião, em Porto Alegre (RS).

O evento, que reúne profissionais de todo o país, conta com a participação de jornalistas do Portal 6, O Popular e CBN Goiânia, representando Goiás.

Durante a programação, que se estende até quinta-feira (09), será lançado o prêmio “Sicredi Comunicação em Rede”.

Os participantes também visitarão cidades do Rio Grande do Sul que são berço do cooperativismo no Brasil, como Nova Petrópolis, para conhecer a história do movimento que deu origem à gigante instituição financeira.

Nota 10

Para os bombeiros e policiais militares que, com paciência e técnica, conseguiram convencer um jovem a descer de uma antena de rádio no Jardim Alexandrina, na região Norte de Anápolis.

A ação, que durou horas, demonstrou o preparo e a humanidade dos profissionais de segurança, que não mediram esforços para preservar a vida do rapaz.

O final feliz da ocorrência é um alento e um exemplo do serviço de excelência prestado por essas corporações à sociedade anapolina.

Nota Zero

Para o município de Piracanjuba, condenado pela Justiça a pagar mais de R$ 300 mil em indenização por um caso chocante de negligência médica.

Após uma cirurgia de retirada da vesícula no hospital municipal, um médico esqueceu uma compressa cirúrgica de 30 centímetros e grampos metálicos dentro de uma paciente.

A mulher sofreu dores intensas por quase um ano e, mesmo procurando a unidade de saúde diversas vezes, não teve o problema diagnosticado, vindo a falecer por infecção generalizada.

A condenação judicial expõe a falha grave e o descaso com a vida humana no serviço público de saúde da cidade.

