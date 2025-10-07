Nota Zero para o município de Piracanjuba

Médico esqueceu uma compressa cirúrgica de 30 centímetros e grampos metálicos dentro de uma paciente

Danilo Boaventura - 07 de outubro de 2025

Cidade de Piracanjuba.(Foto: Divulgação/Prefeitura)

Nota Zero

Para o município de Piracanjuba, condenado pela Justiça a pagar mais de R$ 300 mil em indenização por um caso chocante de negligência médica.

Após uma cirurgia de retirada da vesícula no hospital municipal, um médico esqueceu uma compressa cirúrgica de 30 centímetros e grampos metálicos dentro de uma paciente.

A mulher sofreu dores intensas por quase um ano e, mesmo procurando a unidade de saúde diversas vezes, não teve o problema diagnosticado, vindo a falecer por infecção generalizada.

A condenação judicial expõe a falha grave e o descaso com a vida humana no serviço público de saúde da cidade.

