Poder público e rádios estudam forma de impedir que homem suba em antena do Jardim Alexandrina

Foi a terceira vez que o rapaz subiu na estrutura, mobilizando quantidade cada vez maior de efetivo militar para evitar uma tragédia

Danilo Boaventura - 07 de outubro de 2025

Homem subiu na torre de telefonia do bairro Alexandrina e causou uma grande mobilização. (Foto: Rafael Valentim)

A tarde de segunda-feira (06) foi de apreensão para milhares de pessoas que acompanharam a operação do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar para dissuadir um jovem a descer de uma antena de rádio localizada no Jardim Alexandrina, na região Norte de Anápolis.

Essa foi a terceira vez que o rapaz subiu na estrutura, mobilizando quantidade cada vez maior de efetivo militar para evitar uma tragédia.

Diante da reincidência do rapaz, as emissoras de rádio do município e o poder público estudam formas de controlar o acesso de pessoas no local.

E isso só será possível colocando a mão no bolso para bancar algum tipo mais efetivo de vigilância.