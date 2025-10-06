Título de cidadão anapolino para Gustavo Gayer é rejeitado pela Câmara Municipal
Plenário não alcançou os 16 votos necessários, somando apenas 15, e votaram contra apenas os parlamentares Marcos Carvalho e Rimet Jules
Um projeto que propunha a concessão do Título de Cidadão Anapolino para o deputado federal Gustavo Gayer (PL), proposto pelo vereador Policial Federal Suender (PL), acabou não sendo aprovado nesta segunda-feira (06).
Votada na sessão ordinária, a proposta foi rejeitada por falta de votos favoráveis. O mínimo é de 16, mas apenas 15 foram contabilizados.
Votaram contra apenas os parlamentares Marcos Carvalho (PT) e Rimet Jules (PT), e estiveram ausentes os vereadores Wederson Lopes (UB) e Thaís Souza (Republicanos).
A proposta chegou a ser elogiada por vereadores como Reamilton do Autismo (Podemos), Domingos de Paula (PDT) e Jean Carlos (PL).
Gustavo Gayer (PL) foi eleito deputado federal em 2022, somando 200.586 votos e alcançando a posição de segundo melhor votado por Goiás.
