Título de cidadão anapolino para Gustavo Gayer é rejeitado pela Câmara Municipal

Plenário não alcançou os 16 votos necessários, somando apenas 15, e votaram contra apenas os parlamentares Marcos Carvalho e Rimet Jules

Samuel Leão - 06 de outubro de 2025

Gustavo Gayer havia sido indicado para o título de cidadão anapolino. (Foto: (Foto: Mario Agra / Câmara dos Deputados/Divulgação)

Um projeto que propunha a concessão do Título de Cidadão Anapolino para o deputado federal Gustavo Gayer (PL), proposto pelo vereador Policial Federal Suender (PL), acabou não sendo aprovado nesta segunda-feira (06).

Votada na sessão ordinária, a proposta foi rejeitada por falta de votos favoráveis. O mínimo é de 16, mas apenas 15 foram contabilizados.

Votaram contra apenas os parlamentares Marcos Carvalho (PT) e Rimet Jules (PT), e estiveram ausentes os vereadores Wederson Lopes (UB) e Thaís Souza (Republicanos).

A proposta chegou a ser elogiada por vereadores como Reamilton do Autismo (Podemos), Domingos de Paula (PDT) e Jean Carlos (PL).

Gustavo Gayer (PL) foi eleito deputado federal em 2022, somando 200.586 votos e alcançando a posição de segundo melhor votado por Goiás.

View this post on Instagram A post shared by Portal 6 (@portal6noticias)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!