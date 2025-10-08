Homem ganha prêmio milionário da loteria, mas o pior quase acontece após ele comemorar

Ele foi da euforia do prêmio à sombra da dor por um caminho inesperado e dramático

Magno Oliver - 08 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução)

No meio de julho deste ano, Adam Lopez, de 39 anos, era um homem que até pouco tempo vivia com apenas 17 dólares na conta bancária.

Até um dia em que ele comprou um bilhete de loteria instantânea e viu sua sorte mudar abruptamente: ele ganhou o equivalente a cerca de 1,3 milhão de dólares (aproximadamente R$ 6,9 milhões).

Tomado pela euforia e a empolgação de se tornar milionário, Lopez largou seu trabalho como operador de empilhadeiras e mergulhou em meses de festejos, noites mal dormidas, consumo exagerado de bebidas, viagens e muita ostentação. Mas a alegria, que parecia ilimitada, começou a manifestar seu lado perigoso e as consequências de tantos exageros.

Três semanas antes de passar por uma internação repentina, ele notou um inchaço e dor forte numa perna, sinais de que algo errado estava acontecendo.

O que começou localmente evoluiu para algo grave: um coágulo sanguíneo na perna migrou para os pulmões, causando uma embolia pulmonar bilateral. Em pouco tempo, Lopez ficou sem conseguir andar ou respirar adequadamente.

“Eu sabia que o que estava fazendo iria acabar eventualmente, e quase acabou da pior maneira possível. Foi um grande, grande alerta”, declarou Lopez à BBC.

Ele mesmo conta que teve de chamar uma ambulância. No hospital universitário de Norfolk & Norwich, ele permaneceu internado por mais de oito dias, sob cuidados intensivos. Durante sua recuperação, Lopez refletiu sobre suas escolhas. Ele reconheceu que abandonar o emprego foi um erro: perdeu a estrutura e rotina que o mantinham centrado.

Os médicos estimaram que a recuperação completa levará de seis a nove meses. Lopez declarou que seu objetivo é voltar a ser “a versão plena de mim mesmo”. A experiência, segundo ele, o fez enxergar que riqueza e saúde caminham por trilhas diferentes, uma falha na saúde pode eclipsar qualquer fortuna.

