Não é o inglês, nem o espanhol: o idioma é o mais promissor para o mercado de trabalho, segundo recrutadores

Pedro Ribeiro - 06 de outubro de 2025

Aprender um novo idioma sempre foi um diferencial no mercado de trabalho, mas nos últimos anos essa vantagem tem se tornado uma verdadeira exigência.

As empresas buscam profissionais que consigam se comunicar além das fronteiras e compreender outras culturas.

E, embora o inglês e o espanhol continuem sendo amplamente valorizados, recrutadores têm apontado outro idioma como o mais promissor para os próximos anos — e ele pode surpreender muita gente.

Com a globalização acelerada e o avanço das relações comerciais entre países, dominar um novo idioma deixou de ser apenas um item no currículo e passou a ser uma estratégia de crescimento profissional.

A questão é: qual língua realmente faz a diferença hoje?

O idioma que tem chamado atenção dos recrutadores é o mandarim, a língua oficial da China.

Cada vez mais valorizado, ele é o mais falado no planeta, com mais de 1 bilhão de pessoas utilizando-o diariamente.

O interesse por esse idioma cresceu junto com a influência econômica chinesa no mundo.

Empresas de tecnologia, comércio exterior, logística e até startups já buscam profissionais que saibam se comunicar com parceiros chineses.

Além disso, o idioma não se restringe ao território chinês.

O mandarim é amplamente usado em países como Taiwan, Singapura e Malásia, ampliando as possibilidades de atuação em diferentes mercados.

Por que o mandarim é o idioma do futuro

Os especialistas em recrutamento afirmam que dominar o mandarim é um diferencial competitivo raro.

Enquanto milhares de profissionais já falam inglês, poucos dominam a língua chinesa — o que aumenta ainda mais o valor de quem a domina.

Além disso, a China é hoje o maior parceiro comercial de diversos países, incluindo o Brasil.

Com o crescimento do comércio eletrônico e da tecnologia, empresas como Alibaba, Huawei e TikTok abrem oportunidades para profissionais que possam atuar como ponte entre mercados.

Saber esse idioma permite compreender negociações, contratos e culturas de forma mais profunda, o que facilita relações de negócios e evita mal-entendidos.

Aprender mandarim é difícil?

Muitas pessoas acham que aprender mandarim é impossível, mas essa ideia vem mudando.

As plataformas digitais e os aplicativos de idiomas tornaram o processo mais acessível e até divertido.

Hoje, é possível aprender o básico em poucos meses e atingir um nível intermediário com dedicação.

Os especialistas recomendam começar pelos caracteres mais usados e pela pronúncia, já que o mandarim é uma língua tonal — o mesmo som pode ter significados diferentes dependendo da entonação.

Mesmo com desafios, o retorno pode ser enorme, especialmente para quem busca destaque em áreas como comércio, diplomacia, tecnologia e relações internacionais.

Vantagens no mercado de trabalho

Quem domina o mandarim tende a receber salários mais altos e tem mais chances de trabalhar em multinacionais.

Além disso, esse idioma abre portas para bolsas de estudo e programas de intercâmbio em universidades chinesas, conhecidas pelo alto investimento em pesquisa e inovação.

Outra vantagem é o networking global. Saber mandarim permite criar conexões diretas com profissionais e empresas do outro lado do mundo, o que pode significar novas parcerias e oportunidades de negócios.

