O que significa o P, R, N e D no câmbio do carro, segundo mecânicos experientes
Elas estão em praticamente todos os veículos automáticos, seja com câmbio convencional, CVT ou automatizado
Quem dirige um carro com câmbio automático já deve ter se deparado com aquelas letras misteriosas no seletor de marchas: P, R, N e D.
Elas estão em praticamente todos os veículos automáticos, seja com câmbio convencional, CVT ou automatizado.
E, segundo mecânicos experientes, entender o significado de cada uma delas é essencial para dirigir de forma segura, evitar danos na transmissão e prolongar a vida útil do carro.
P — Park (Estacionar)
A letra P é usada para travar o câmbio quando o carro está parado. Nessa posição, uma trava mecânica bloqueia o eixo da transmissão, impedindo qualquer movimento.
Mas atenção: nunca acione o P com o veículo ainda em movimento, pois isso pode danificar seriamente o sistema.
O ideal, segundo especialistas, é primeiro acionar o freio de estacionamento e só depois colocar o câmbio em P.
Assim, o peso do carro fica sobre os freios, e não sobre a trava da transmissão.
R — Reverse (Ré)
O R indica a ré, usada para mover o carro para trás. Essa posição só deve ser engatada com o veículo completamente parado.
Alguns modelos exigem que o motorista pressione o freio ou um botão na alavanca antes de selecionar R, como medida de segurança.
N — Neutral (Neutro)
O N equivale ao ponto morto. Ele desacopla o motor da transmissão, permitindo que o carro role livremente.
Essa posição pode ser usada em situações específicas, como em lavagens automáticas.
No entanto, os mecânicos alertam: jamais use o N em descidas, pois isso elimina o freio-motor e pode colocar sua segurança em risco.
D — Drive (Dirigir)
Essa é a posição mais usada no dia a dia. Ao selecionar D, o câmbio automático faz as trocas de marcha de forma inteligente, de acordo com a velocidade e o giro do motor. Isso garante conforto e eficiência durante a condução.
Em alguns carros, o motorista pode fazer trocas manuais dentro do modo D, usando as aletas atrás do volante ou movimentando a alavanca para os símbolos “+” e “–”.
L — Low (Baixa)
Nem todos os modelos têm essa letra, mas quando aparece, o L serve para manter marchas mais curtas, oferecendo mais força e controle em subidas íngremes, descidas longas ou ao rebocar algo pesado.
Em alguns veículos, o L pode ser substituído por números (1, 2, 3) ou pela letra B, usada em híbridos para reforçar o freio-motor.
Dica final: como estacionar corretamente
Ao parar o carro, siga esta sequência simples para evitar trancos e proteger o câmbio: mantenha o pé no freio, acione o freio de estacionamento, solte o pedal devagar e só então coloque o seletor em P.
Esse cuidado evita desgaste desnecessário e garante que seu veículo dure muito mais tempo — e funcione como novo por muitos anos.
