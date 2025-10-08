País copia o Brasil e lança sistema de pagamento idêntico ao Pix

Nação sul-americana aposta em tecnologia brasileira para revolucionar suas transferências financeiras diárias e impulsionar a economia

Magno Oliver - 08 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução/Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

A Colômbia acaba de lançar o Bre-B, um sistema de pagamentos instantâneos inspirado no modelo digital brasileiro Pix. Criado pelo Banco de la República, o projeto permite transferências e pagamentos 24 horas por dia, com liquidação imediata entre bancos e fintechs.

O modelo segue princípios do Pix do Brasil: uso de chaves de identificação, QR Codes e interoperabilidade obrigatória entre instituições.

A expectativa é reduzir o uso de dinheiro em espécie e ampliar a inclusão financeira, especialmente para quem ainda não possui conta bancária.

O Bre-B foi desenvolvido com apoio técnico de empresas brasileiras, como EBANX e Dock, e já nasce com mais de 30 milhões de usuários cadastrados, o que representa cerca de 76% da população adulta do país.

Embora inspirado no Pix, o sistema colombiano terá limites de segurança e etapas de expansão, começando por transferências entre pessoas e pagamentos a empresas.

Cada usuário possui, em média, duas chaves registradas e dois meios de pagamento vinculados, o que mostra a rápida adoção do sistema. As chaves alfanuméricas são as mais populares, seguidas pelo número de celular, e-mail e documento de identificação.

Para usar, basta acessar o botão Bre-B em qualquer aplicativo ou site de instituição financeira, escolher a chave do destinatário e confirmar a identidade para concluir a transferência. O valor é creditado em segundos, independentemente da instituição de origem.

A meta é alcançar todo o mercado até 2026, consolidando a Colômbia como novo polo de inovação financeira na América Latina.

Com isso, o país entra de vez na era dos pagamentos instantâneos, promovendo inclusão financeira e agilidade nas transações.

