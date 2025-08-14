Aparelho celular que venceu o Guinnes chega ao Brasil; conheça o modelo

Smartphone recordista tem autonomia que desafia a concorrência

Magno Oliver - 14 de agosto de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Unboxing India)

O celular GT 7, da marca Realme, desembarca no Brasil com prestígio global histórico. Ele foi oficialmente reconhecido pelo Guinness World Records e eleito o smartphone com maior maratona de filmes.

O modelo chega para reforçar sua reputação como “flagship killer”(dispositivo que combina potência com preços mais baixos que os concorrentes). O recorde do Guinness foi obtido durante a ação “Endless Power Journey”, em um cruzeiro europeu. O GT 7 transmitiu filmes ininterruptamente por 24 horas, sob verificação presencial dos avaliadores do Guinness.

O feito foi impulsionado pela bateria Titan de 7 000 mAh com recarga ultrarrápida de 120 W e selo 5-Star da TÜV Rheinland. O aparelho consegue atingir 50% de carga em apenas 14 minutos e completá-la em cerca de 40 minutos.

Aparelho celular que venceu o Guinnes chega ao Brasil; conheça o modelo

O modelo combina autonomia robusta com hardware de ponta: traz MediaTek Dimensity 9400e, 12 GB de RAM, câmeras triplas com IA, grafeno na carcaça para dissipação de calor e sistema IceSense Graphene de resfriamento. O desempenho foi comprovado no recorde, dando fôlego para o uso contínuo de tela sem causar nenhum tipo de superaquecimento.

O GT 7 será vendido no Brasil com versão de 12 GB de RAM e 512 GB de armazenamento, por R$ 5.299. As vendas começam em 25 de agosto na loja oficial da Realme no Mercado Livre. A chegada do modelo recordista deve gerar impacto entre entusiastas de autonomia e tecnologia avançada. A fabricante chegou ao país em 2021, trazendo seus celulares, smartwatches e fones de ouvido.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!