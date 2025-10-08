Polícia prende suspeito de ter cometido assalto em fazenda de Márcio Corrêa

Suspeito estaria bêbado e sob efeito de drogas no momento da abordagem, e teria tentado fugir com carro em alta velocidade

Augusto Araújo - 08 de outubro de 2025

Suspeito foi identificado após trabalho de monitoramento da Polícia Civil (PC). (Foto: Divulgação)

A Polícia Civil (PC) prendeu em flagrante, nesta terça-feira (07), um homem suspeito de envolvimento no assalto ocorrido na fazenda de Márcio Corrêa (PL), no último domingo (05).

Segundo o Grupo Especial de Investigações Criminais (Geic) de Anápolis, as investigações tiveram início após análise de câmeras de segurança de propriedades próximas ao local do crime, que permitiram identificar um veículo usado para dar apoio à ação criminosa.

O automóvel, um Honda/Fit, foi encontrado pelos agentes em frente a um bar no bairro Jardim Vera Cruz.

Durante a tentativa de abordagem, o motorista desobedeceu à ordem de parada, fez manobras arriscadas e fugiu em alta velocidade, colocando em risco a segurança de terceiros e dos próprios policiais.

A equipe iniciou acompanhamento tático e localizou o veículo momentos depois, na casa do suspeito, no Setor Residencial Gabriela.

Ao notar a presença dos investigadores, o homem ainda tentou escapar, mas caiu na garagem e acabou detido.

Na abordagem, os policiais apreenderam um simulacro de pistola, semelhante à usada no crime, além de munições de calibre .38 encontradas dentro da residência.

Segundo a corporação, o suspeito apresentava sinais de embriaguez e admitiu ter consumido bebida alcoólica e cocaína antes de dirigir, configurando crime de trânsito. Ele também confessou participação no assalto à fazenda.

Diante das evidências, foi lavrado Auto de Prisão em Flagrante pelos crimes de direção perigosa, desobediência, resistência, condução de veículo sob influência de álcool e entorpecente e posse irregular de munição de uso permitido.

As investigações continuam para identificar e prender os demais envolvidos no assalto.

