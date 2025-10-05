“Muita crueldade”, diz Márcio Corrêa sobre assalto e violência contra caseiros de sua fazenda

Prefeito de Anápolis diz que confia nas investigações para elucidar o crime e localizar os bandidos

Márcio Corrêa é prefeito de Anápolis. (Foto: Paulo de Tarso/Secom)

O prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa, manifestou-se na noite deste domingo (05) sobre o assalto ocorrido em sua propriedade rural, na região de Branápolis. Em nota publicada nas redes sociais, o chefe do executivo confirmou o crime e lamentou a violência sofrida pelo caseiro e sua família, que foram agredidos durante a ação. Corrêa informou que ele e seus familiares não estavam no local no momento do ocorrido, mas destacou a “muita crueldade” com que os criminosos agiram contra os funcionários, que vivem na chácara há 25 anos.

Na publicação, o prefeito afirmou que as vítimas já estão recebendo o atendimento necessário e que a polícia foi acionada de imediato para iniciar as investigações. Márcio Corrêa expressou confiança no trabalho das autoridades para solucionar o caso. “Confio nas forças de segurança e na justiça para que os responsáveis sejam encontrados”, declarou. Ao final da nota, ele agradeceu as diversas mensagens de apoio recebidas: “Agradeço a todos que manifestaram preocupação e solidariedade conosco.”

A manifestação do prefeito gerou uma onda de comoção nas redes sociais. Internautas expressaram solidariedade a Márcio Corrêa e, principalmente, à família do caseiro, desejando pronta recuperação às vítimas. Ao mesmo tempo, a publicação foi tomada por comentários que cobram celeridade nas investigações e a prisão dos responsáveis, refletindo a preocupação da população com a segurança na região e o anseio por uma resposta rápida da Justiça.

