Força-tarefa encontra carro roubado de fazenda do prefeito de Anápolis

Veículo foi abandonado em uma estrada vicinal em Branápolis; autores do crime ainda não foram localizados

Danilo Boaventura - 05 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução)

Uma força-tarefa montada pelas polícias Civil e Militar logrou êxito em localizar o veículo roubado durante o assalto à Fazenda Gameleira, propriedade do prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa (PL).

Conforme apurado pelo Portal 6, o carro, um Gol G4 de cor verde, foi encontrado abandonado em uma estrada vicinal nas proximidades do Posto Cerrado, no distrito de Branápolis, onde o crime ocorreu neste domingo (05).

O assalto foi marcado pela extrema violência dos criminosos, que agrediram brutalmente o caseiro da propriedade e sua família.

A esposa e o filho do funcionário sofreram graves ferimentos, incluindo cortes e lesões provocadas por coronhadas, e precisaram ser encaminhados ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA).

Além do veículo, os bandidos também levaram dinheiro e cartões das vítimas, que ainda não foram recuperados.

Em nota divulgada no mesmo dia do crime, o prefeito Márcio Corrêa classificou a ação como de “muita crueldade” e afirmou confiar no trabalho das forças de segurança para a elucidação do caso.

Com a recuperação do carro, a investigação agora se concentra na identificação e captura dos autores do roubo, que seguem foragidos.

As forças de segurança pública permanecem em diligência para prender os responsáveis e esclarecer completamente o crime que chocou a região.