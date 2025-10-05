Assalto em fazenda do prefeito de Anápolis deixa feridos em estado grave

Polícia Civil foi acionada e solicitou a perícia no local do crime para auxiliar nas investigações. Márcio Corrêa também se deslocou para a propriedade para acompanhar as diligências de perto

Pedro Ribeiro - 05 de outubro de 2025

Fazenda Capuava, em Branápolis. Polícia Civil está no local, dando início às investigações. (Foto: Captura/ Portal 6)

Um assalto violento ocorrido no final da tarde deste domingo (05) em uma propriedade rural na região do distrito de Branápolis, em Anápolis, resultou em duas pessoas gravemente feridas.

A fazenda, pertencente ao prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa (PL), foi invadida por dois criminosos armados que renderam o caseiro e sua família.

O crime foi registrado pela Polícia Militar por volta das 17h10, após um vizinho da propriedade prestar socorro às vítimas e acionar as autoridades.

Durante a ação, a esposa e o filho do caseiro foram brutalmente agredidos com coronhadas e golpes de arma branca.

O Portal 6 apurou que a mulher sofreu um corte profundo no rosto e múltiplas lesões pelo corpo, enquanto o jovem teve ferimentos na cabeça e no pescoço.

Ambos foram socorridos e deram entrada em estado grave no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA), onde permanecem sob cuidados médicos.

Os assaltantes, descritos como dois homens morenos, sendo que um deles usava barba cerrada e tinha cabelos cacheados, fugiram do local levando um veículo Gol G4 de cor verde, além de dinheiro e cartões das vítimas.

A Polícia Civil foi acionada e solicitou a perícia no local do crime para auxiliar nas investigações. Até o momento, nenhum suspeito foi preso e as autoridades seguem em diligência para localizar os autores do roubo e os bens subtraídos.

A reportagem também apurou que Márcio Corrêa se deslocou para a propriedade para acompanhar as diligências de perto.

Mais informações a qualquer momento.