Prestes a ser entregue, restaurante popular pode ser divisor de águas no IFG de Anápolis

Com 240 lugares, o novo espaço promete transformar o cotidiano no campus

Danilo Boaventura - 08 de outubro de 2025

IFG Anápolis. (Foto: Reprodução)

O restaurante popular do Instituto Federal de Goiás (IFG) em Anápolis está em fase final de construção e deve ser entregue nos próximos meses.

O investimento, de mais de R$ 2 milhões, reúne recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e emendas articuladas pelo deputado Rubens Otoni (PT), pelo vereador Professor Marcos (PT) e pelo senador Vanderlan Cardoso (PSD).

Com 240 lugares, o novo espaço promete transformar o cotidiano no campus, garantindo acesso à alimentação a estudantes de baixa renda, que muitas vezes não têm condições financeiras para almoçar fora de casa.

Localizado no Reny Cury, o IFG de Anápolis está inserido em uma região que abrange bairros como Copacabana, Vila União, Viviam Parque, Morumbi e Jibran, e se consolida como uma instituição descentralizada e voltada a quem mais precisa, com ensino técnico e superior gratuito que abre portas para oportunidades concretas de ascensão social.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!