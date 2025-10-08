Suspeito de assaltar fazenda de Márcio Corrêa não sabia que propriedade era do prefeito

Indivíduo foi preso em flagrante pela Polícia Civil, após as autoridades conseguirem um fragmento da placa do carro utilizado na fuga

Davi Galvão - 08 de outubro de 2025

Delegado Marcos Adorno deu mais detalhes a respeito da prisão de suspeito envolvido na invasão a fazenda de Márcio Corrêa (PL). (Foto: Davi Galvão/Divulgação)

O indivíduo preso em flagrante pela Polícia Civil (PC) nesta terça-feira (07), que confessou ter participado do assalto a fazenda do prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa (PL), disse que não sabia a quem a propriedade pertencia.

As informações foram compartilhadas pelo delegado Marcos Adorno, do Grupo Especial de Investigações Criminais (Geic), em coletiva de imprensa realizada na manhã desta quarta-feira (08).

“Ele não sabia que a propriedade era do prefeito, ele ficou sabendo posteriormente pelas redes sociais. No dizer dele, ele disse já acreditar que seria preso, uma hora ou outra [depois que ficou sabendo]”, contou o delegado.

O indivíduo foi localizado após a PC conseguir um fragmento da placa do veículo utilizado na fuga dos autores do crime, bem como algumas características do veículo utilizado.

Após cruzar os dados com os radares das rodovias federais, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as autoridades conseguiram determinar o trajeto tomado pelos criminosos.

No momento da captura, a PC foi até a casa do suspeito, mas como não havia ninguém na residência, deram início ao patrulhamento na região.

O indivíduo foi encontrado pelas autoridades saindo de um bar, enquanto entrava em um veículo.

Ao notar a viatura da PC, o delegado relatou que o suspeito, alterado, foi até o final da rua, deu um cavalo de pau e deu fuga das autoridades.

Porém, ao tentar voltar para casa, os policiais já estavam aguardando-o. Ele ainda tentou escapar, mas acabou sendo detido. A prisão ainda não foi convertida em preventiva.

O delegado também ressaltou a extrema periculosidade do suspeito, com diversas passagens por crimes como homicídio, roubo, posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

Os trabalhos da PC agora devem focar no envolvimento dos outros criminosos para “fechar todas as possibilidades que a investigação possa nos dar”.

Localizada no distrito de Branápolis, a fazenda foi invadida por dois criminosos armados que renderam o caseiro e sua família.

O crime foi registrado pela Polícia Militar (PM) por volta das 17h10, após um vizinho da propriedade prestar socorro às vítimas e acionar as autoridades.

Durante a ação, a esposa e o filho do caseiro foram brutalmente agredidos com coronhadas e golpes de arma branca. Ambos já receberam alta do Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

Os assaltantes fugiram do local levando um veículo Gol G4 de cor verde, além de dinheiro e cartões das vítimas.

Conforme apurado pelo Portal 6, o carro, um Gol G4 de cor verde, foi encontrado abandonado em uma estrada vicinal nas proximidades do Posto Cerrado.

Em nota publicada nas redes sociais, o chefe do Executivo confirmou o crime e lamentou a violência sofrida pelo caseiro e sua família, que foram agredidos durante a ação.

