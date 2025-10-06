Vítimas de agressão durante assalto na fazenda do prefeito de Anápolis recebem alta

Esposa e filho do caseiro da propriedade foram brutalmente agredidos com coronhadas e golpes de arma branca

Caseiros da fazenda de Márcio Corrêa já receberam alta. (Foto: Paulo de Tarso/Secom/Divulgação)
Os dois feridos no assalto na fazenda do prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa (PL), neste domingo (05), já receberam atendimento médico e foram liberados. As vítimas foram o filho e a companheira do caseiro, de 32 e 84 anos.

Informação foi confirmada ao Portal 6 pelo Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana) no início da tarde desta segunda-feira (06).

O hospital afirmou que ambos apresentavam ferimentos em região de rosto, cabeça e tórax e que, após feitos exames laboratoriais e de imagem, receberam tratamento e então alta.

Localizada no distrito de Branápolis, a fazenda foi invadida por dois criminosos armados que renderam o caseiro e sua família.

O crime foi registrado pela Polícia Militar por volta das 17h10, após um vizinho da propriedade prestar socorro às vítimas e acionar as autoridades.

Durante a ação, a esposa e o filho do caseiro foram brutalmente agredidos com coronhadas e golpes de arma branca.

Os assaltantes fugiram do local levando um veículo Gol G4 de cor verde, além de dinheiro e cartões das vítimas.

Conforme apurado pelo Portal 6, o carro, um Gol G4 de cor verde, foi encontrado abandonado em uma estrada vicinal nas proximidades do Posto Cerrado.

Em nota publicada nas redes sociais, o chefe do Executivo confirmou o crime e lamentou a violência sofrida pelo caseiro e sua família, que foram agredidos durante a ação.

O prefeito também informou que ele e seus familiares não estavam no local no momento do ocorrido, mas destacou a “muita crueldade” com que os criminosos agiram contra os funcionários, que vivem na chácara há 25 anos.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!

