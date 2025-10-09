10 expressões que você usa no dia a dia e nem sabe de onde vêm

E quem diria que você fala isso sem imaginar de onde veio?

Anna Júlia Steckelberg - 09 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução/Pexels)

Desde eras em que as pessoas falavam “a cobra vai fumar” sem sequer imaginar a Segunda Guerra, até hoje em que “dar com os burros n’água” parece natural — nossa fala cotidiana carrega vestígios do passado. Há expressões comuns que usamos sem pensar, mas cada uma delas tem uma história curiosa e, às vezes, surpreendente.

Aqui vão dez exemplos — e a origem deles pode deixar você com vontade de voltar no tempo.

1. A cobra vai fumar

Era um comentário incrédulo sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra: “mais fácil uma cobra fumar” do que isso acontecer. Mas aconteceu: e o Exército abraçou a expressão como símbolo da Força Expedicionária Brasileira. Segundo o site Superinteressante, o termo ganhou força em 1944.

2. Fazer vaquinha

A torcida do Vasco, nos anos 1920, arrecadava contribuições entre torcedores para premiar jogadores após vitórias. “Vaca”, no jogo do bicho, representava valor alto — daí o nome.

3. Para inglês ver

No século XIX, o Brasil fingia tomar medidas contra o tráfico de escravos para agradar à Inglaterra, sem efetivamente agir. Era fachada — “para inglês ver”.

4. Chutar o balde

Origem um pouco incerta. Uma teoria sugere que, em enforcamentos, condenados eram posicionados sobre baldes que eram chutados; outra fala de matadouros rurais.

5. Dar com os burros n’água

Na era colonial, burros carregavam mercadorias por trilhas. Muitas vezes tombavam em enchentes ou atravessavam rios que levavam carga e animais ao fundo. Quem perdia tudo “dava com os burros n’água”.

6. Meter o bedelho

“Bedelho” era uma pequena tranca ou algo insignificante. Inserir o bedelho era colocar algo irrelevante onde não é chamado — intrometer-se.

7. De meia-tigela

No tempo da monarquia portuguesa, servidores recebiam alimentos segundo seu posto: os menos favorecidos tinham “meia tigela”.

8. Pagar o pato

Há um conto italiano (século XV) em que um camponês vende um pato como pagamento por um favor. Quando confrontado, o marido “paga o pato”. A expressão se firmou com o sentido de arcar com culpa alheia.

9. Amigo da onça

Nos quadrinhos brasileiros da década de 1960, havia um personagem que trai amizades o tempo todo: o “Amigo da Onça”. Daí a associação à pessoa falsa ou traiçoeira.

10. Santo do pau oco

No Brasil colonial, santos de madeira eram esvaziados para esconder ouro e pedras preciosas. Por dentro, ficavam ocos, e o exterior parecia sagrado — daí “santo do pau oco”, palavra para quem é falso.

Cada expressão carrega um fragmento da nossa história — da guerra, da monarquia, da vida rural, da cultura popular ou do teatro. Usamos diariamente frases cujas raízes atravessaram séculos.

Da próxima vez que disser “não adianta chorar pelo leite derramado” ou “tirar o cavalinho da chuva”, pare um instante e pense: qual história antiga está por trás dessa frase que sai quase sem pensar?

