Motoristas podem ganhar novo direito: projeto de lei aprovado quer obrigar que todas as multas de trânsito incluam imagens das infrações

Texto aprovado por comissão da Câmara amplia a transparência na fiscalização e pode facilitar a defesa de motoristas autuados

(Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)

O motorista poderá receber a imagem da infração na multa de trânsito junto com a notificação, caso uma proposta em análise no Congresso Nacional avance.

A medida pretende facilitar a conferência da autuação e ajudar quem deseja apresentar defesa ou recurso. Hoje, muitos condutores recebem a notificação, mas não conseguem visualizar imediatamente a prova usada pelo órgão de trânsito.

O Projeto de Lei nº 544/2026 determina que o registro audiovisual da infração acompanhe tanto a notificação de autuação quanto a comunicação da penalidade.

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No entanto, a regra valeria apenas quando câmeras ou outros equipamentos audiovisuais registrassem a irregularidade.

Imagem da infração na multa de trânsito

Na prática, a proposta pode alcançar infrações registradas por sistemas de videomonitoramento.

Entre elas, estão situações como:

uso do celular ao volante;

falta do cinto de segurança;

avanço do sinal vermelho;

parada em local proibido;

outras infrações captadas por câmeras.

Por outro lado, autuações feitas sem registro audiovisual continuariam seguindo as regras atuais.

Motorista receberia a prova da autuação

O texto original previa a inclusão da fotografia apenas no auto de infração. Esse documento fica sob responsabilidade do órgão fiscalizador e reúne as informações da ocorrência.

Durante a tramitação, porém, uma emenda ampliou a exigência. Com a mudança, o órgão também teria de enviar a imagem nas notificações encaminhadas ao proprietário ou ao condutor.

Assim, o motorista poderia conferir desde o primeiro aviso dados como o veículo envolvido, o local da ocorrência e as circunstâncias registradas pelo equipamento.

Segundo os defensores da proposta, essa mudança pode aumentar a transparência e facilitar a apresentação de defesa.

Projeto ainda não está valendo

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados aprovou o parecer favorável em 15 de julho.

Agora, o projeto aguarda a designação de um relator na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Depois disso, a proposta ainda precisa concluir a tramitação na Câmara dos Deputados, passar pelo Senado Federal e receber a sanção presidencial.

Portanto, as regras atuais continuam valendo. Os órgãos de trânsito ainda não precisam enviar a imagem da infração junto com todas as notificações.

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