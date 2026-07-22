Quem tem estas condições médicas pode pagar menos na compra do carro e ainda conseguir isenção do IPVA em 2026

Critérios mudam conforme o tributo e o estado; diagnóstico isolado não garante o desconto nem a dispensa do imposto anual

(Foto: Divulgação)

Quem tem estas condições médicas pode pagar menos na compra do carro e ainda conseguir isenção do IPVA em 2026

Comprar um carro novo pode custar bem menos para quem possui determinadas condições médicas reconhecidas pela legislação brasileira. Em muitos casos, é possível solicitar a isenção de impostos na compra do veículo e, dependendo das regras do estado, também ficar dispensado do pagamento anual do IPVA.

Os benefícios, porém, não são concedidos automaticamente. Além do diagnóstico, o interessado precisa apresentar laudos médicos, cumprir os requisitos previstos em lei e ter o pedido aprovado pelos órgãos competentes.

Condições médicas que podem dar direito ao benefício

Entre as condições que podem permitir a solicitação das isenções estão:

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Deficiência física que provoque limitação de mobilidade ou dos movimentos;

que provoque limitação de mobilidade ou dos movimentos; Paraplegia, tetraplegia, triplegia ou hemiplegia ;

; Amputações ou ausência de membros com comprometimento funcional;

com comprometimento funcional; Paralisia cerebral ;

; Sequelas de AVC ou doenças neurológicas que reduzam a capacidade de locomoção;

que reduzam a capacidade de locomoção; Deficiência visual , dentro dos critérios estabelecidos pela legislação;

, dentro dos critérios estabelecidos pela legislação; Deficiência auditiva , nos casos previstos para a isenção de IPI;

, nos casos previstos para a isenção de IPI; Deficiência mental severa ou profunda ;

; Transtorno do Espectro Autista (TEA) ;

; Síndrome de Down, conforme as regras aplicáveis ao ICMS.

Quais impostos podem ser reduzidos ou até zerados?

Dependendo do caso, a pessoa pode solicitar a isenção de diferentes tributos relacionados à compra e à propriedade do veículo.

IPI: imposto federal cobrado sobre veículos novos;

imposto federal cobrado sobre veículos novos; ICMS: imposto estadual incluído no preço do automóvel;

imposto estadual incluído no preço do automóvel; IOF: disponível em situações específicas de financiamento;

disponível em situações específicas de financiamento; IPVA: imposto anual cuja isenção depende da legislação de cada estado.

Na prática, a combinação desses benefícios pode representar uma economia de dezenas de milhares de reais, especialmente na compra de veículos zero-quilômetro.

Ter a doença não garante automaticamente o benefício

Um dos principais erros é acreditar que basta apresentar um diagnóstico para conseguir a isenção.

Na realidade, cada pedido passa por análise individual. O laudo médico precisa demonstrar que a condição se enquadra nos critérios previstos na legislação, e os demais documentos exigidos também devem ser apresentados.

Além disso, algumas regras variam conforme o imposto solicitado. Enquanto determinados benefícios seguem normas federais, outros dependem da legislação de cada estado.

Quem pode fazer o pedido?

O próprio beneficiário pode solicitar as isenções quando possui capacidade para conduzir o veículo. Em algumas situações previstas em lei, o automóvel também pode ser adquirido em nome da pessoa com deficiência ou autista, mesmo quando ela não dirige, sendo permitido o cadastro de condutores autorizados.

Como solicitar a isenção

O processo normalmente começa com a emissão do laudo médico por profissional habilitado. Em seguida, o interessado deve reunir a documentação exigida para cada benefício.

Entre os documentos que podem ser solicitados estão:

laudo médico atualizado;

documentos pessoais;

CNH, quando exigida;

comprovante de residência;

documentação do veículo ou orçamento da concessionária, conforme o caso.

Os pedidos de isenção de impostos federais são feitos pelos canais disponibilizados pela Receita Federal. Já o ICMS e o IPVA devem ser solicitados conforme as regras da Secretaria da Fazenda ou da Secretaria da Economia de cada estado.

Atenção às regras do seu estado

Embora a legislação federal estabeleça critérios para alguns benefícios, a isenção do IPVA varia de um estado para outro.

Cada unidade da federação define quais condições dão direito ao benefício, quais documentos o interessado deve apresentar e quais veículos podem receber a isenção.

Por isso, antes de iniciar o processo, consulte o órgão responsável no estado onde você registrará o veículo e confira todas as exigências atualizadas.

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