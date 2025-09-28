Homem é levado em estado grave para Hugol após ser esfaqueado pelo enteado em Goiânia
Suposto autor do crime afirmou haver um histórico de violência entre ambos antes da agressão
Um homem, de 48 anos, precisou ser levado às pressas ao hospital após ser esfaqueado pelo enteado em uma briga familiar na tarde deste domingo (28), no Setor São José, em Goiânia.
O caso teve início após o autor do crime, de 34 anos, se apresentar na Secretaria de Segurança Pública portando uma faca e afirmado ter tirado a vida do padrasto.
Policiais foram acionados e localizaram a vítima caída na Rua 13, próximo a uma borracharia onde trabalha.
Leia também
De acordo com os militares, o homem apresentava lesões graves na cabeça e pelo menos quatro perfurações nas costas e na região da nuca, provocadas por arma branca.
Ele ainda estava consciente, mas desorientado, pronunciando frases desconexas.
O Corpo de Bombeiros realizou os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima em estado grave ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL).
O suspeito foi detido pela Polícia Militar, que apreendeu a faca utilizada no crime.
Ele relatou que havia um histórico de conflitos e agressões entre os dois, e disse que acabou agredindo o padrasto durante uma discussão, quando a vítima teria tentado entrar na casa dele.
O suspeito foi algemado e levado até a Central de Flagrantes, para os devidos procedimentos legais. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.