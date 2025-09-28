Homem é levado em estado grave para Hugol após ser esfaqueado pelo enteado em Goiânia

Suposto autor do crime afirmou haver um histórico de violência entre ambos antes da agressão

Da Redação - 28 de setembro de 2025

Fachada do HUGOL, em Goiânia. (Foto: Divulgação/ SES)

Um homem, de 48 anos, precisou ser levado às pressas ao hospital após ser esfaqueado pelo enteado em uma briga familiar na tarde deste domingo (28), no Setor São José, em Goiânia.

O caso teve início após o autor do crime, de 34 anos, se apresentar na Secretaria de Segurança Pública portando uma faca e afirmado ter tirado a vida do padrasto.

Policiais foram acionados e localizaram a vítima caída na Rua 13, próximo a uma borracharia onde trabalha.

De acordo com os militares, o homem apresentava lesões graves na cabeça e pelo menos quatro perfurações nas costas e na região da nuca, provocadas por arma branca.

Ele ainda estava consciente, mas desorientado, pronunciando frases desconexas.

O Corpo de Bombeiros realizou os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima em estado grave ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL).

O suspeito foi detido pela Polícia Militar, que apreendeu a faca utilizada no crime.

Ele relatou que havia um histórico de conflitos e agressões entre os dois, e disse que acabou agredindo o padrasto durante uma discussão, quando a vítima teria tentado entrar na casa dele.

O suspeito foi algemado e levado até a Central de Flagrantes, para os devidos procedimentos legais. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.