Samu precisa “contornar” congestionamento para socorrer motorista de caminhão no trevo da BR-414, em Anápolis
Homem teria sofrido crise epiléptica, caído e sofrido uma fratura grave, mas ambulância não conseguiu passagem para chegar até ele
Um motorista de caminhão, ainda não identificado, precisou ser socorrido após sofrer uma crise epiléptica, no final da tarde desta quinta-feira (10). O caso aconteceu na Avenida Brasil Norte, em Anápolis.
Informações preliminares apontam que o homem estaria subindo os degraus do veículo quando passou mal. Com isso, ele teria desequilibrado e caído.
O profissional teria batido a cabeça e sofrido uma fratura exposta. Segundo testemunhas, o motorista chegou a ficar inconsciente e sofreu convulsões após o impacto.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, assim como o Corpo de Bombeiros, que ficaram responsáveis por prestar os primeiros socorros.
O Samu, no entanto, se deparou com dificuldades ao tentar chegar ao local. Um vídeo repercutido pela 105.7 FM mostra quando a ambulância se aproxima, com a sirene ligada.
Mesmo assim, o veículo não consegue passar. Um congestionamento impede o prosseguimento do resgate. A equipe logo consegue “contornar” a situação, mas a viatura continua no mesmo local.
Questionados sobre o congestionamento, alguns motoristas defenderam que a melhora pode vir por meio das reformas do viaduto do trevo com a BR-414, propostas pelo prefeito Márcio Corrêa (PL).
Não há informações sobre o estado de saúde atualizado do condutor do caminhão.
