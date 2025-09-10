Samu precisa “contornar” congestionamento para socorrer motorista de caminhão no trevo da BR-414, em Anápolis

Homem teria sofrido crise epiléptica, caído e sofrido uma fratura grave, mas ambulância não conseguiu passagem para chegar até ele

Natália Sezil - 10 de setembro de 2025

Motorista de caminhão precisou ser socorrido, mas ambulância do Samu encontrou dificuldades. (Foto: Rádio 105.7 FM)

Um motorista de caminhão, ainda não identificado, precisou ser socorrido após sofrer uma crise epiléptica, no final da tarde desta quinta-feira (10). O caso aconteceu na Avenida Brasil Norte, em Anápolis.

Informações preliminares apontam que o homem estaria subindo os degraus do veículo quando passou mal. Com isso, ele teria desequilibrado e caído.

O profissional teria batido a cabeça e sofrido uma fratura exposta. Segundo testemunhas, o motorista chegou a ficar inconsciente e sofreu convulsões após o impacto.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, assim como o Corpo de Bombeiros, que ficaram responsáveis por prestar os primeiros socorros.

O Samu, no entanto, se deparou com dificuldades ao tentar chegar ao local. Um vídeo repercutido pela 105.7 FM mostra quando a ambulância se aproxima, com a sirene ligada.

Mesmo assim, o veículo não consegue passar. Um congestionamento impede o prosseguimento do resgate. A equipe logo consegue “contornar” a situação, mas a viatura continua no mesmo local.

Questionados sobre o congestionamento, alguns motoristas defenderam que a melhora pode vir por meio das reformas do viaduto do trevo com a BR-414, propostas pelo prefeito Márcio Corrêa (PL).

Não há informações sobre o estado de saúde atualizado do condutor do caminhão.

