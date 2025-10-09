Prédio com 10 andares é construído em menos de 29 horas e surpreende

Segundo a construtora, o prédio é 10 vezes mais leve e mais resistente que as construções convencionais

Magno Oliver - 09 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução)

Um edifício de 10 andares foi construído em apenas 28 horas e 45 minutos na China, surpreendendo o mundo pela velocidade e eficiência.

O feito foi realizado pelo Grupo Broad, que utilizou um sistema de construção modular pré-fabricada, semelhante à montagem de automóveis, com produção simplificada, alta qualidade e baixo custo.

Na época em que o prédio foi construído, o vídeo que registra o processo viralizou nas redes, mostrando como as unidades modulares autônomas, fabricadas previamente, foram montadas uma a uma até formar o prédio completo.

Cada módulo tem dimensões padrão de contêiner — 2,44 x 3 x 12,19 metros — e pode ser transportado para qualquer parte do mundo, servindo tanto para residências de luxo quanto para arranha-céus de até 200 andares ou edifícios públicos.

A instalação é simples: basta apertar parafusos e conectar água e eletricidade. A estrutura ainda permite alterar paredes, janelas e varandas mesmo após a conclusão. Além disso, o edifício pode ser desmontado e realocado facilmente, sem comprometer sua integridade.

Segundo a construtora, o prédio é 10 vezes mais leve e mais resistente que as construções convencionais, suportando terremotos e tufões, com baixo consumo de energia e alto desempenho estrutural — uma amostra de como o futuro da engenharia pode ser mais rápido, sustentável e adaptável.

Veja como o prédio foi construído:

