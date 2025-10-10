Anapolino fica entre 10 finalistas de concurso da Tesla e pode ganhar prêmio único

Aurélio Rosa é engenheiro eletricista e já atuou pela Tesla. (Foto: @aurelio_ros)

Aurélio Rosa é um anapolino, no mínimo, peculiar. Apaixonado por carros elétricos, drones e tecnologia, ele resolveu produzir um vídeo para concorrer no prêmio internacional Tesla Vision. Oferecido pela montadora, ele irá conceder ao vencedor uma viagem às instalações da empresa nos Estados Unidos e ainda enviará um inédito Modelo Y, veículo recém-lançado, diretamente ao primeiro colocado.

Novo Tesla Model Y, lançamento da montadora. (Foto: Divulgação)

Ao Portal 6, o ex-engenheiro sênior da Tesla, de 36 anos, relembrou o processo criativo que propiciou a seleção dele nos 10 primeiros colocados entre milhares de outros concorrentes. A produção goiana alcançou o 7º lugar da competição.

“Gravamos tudo na fazenda da minha mãe, onde ela atua como apicultora, produzindo mel e outros derivados, na região de Heitoraí. Tudo foi feito muito na raça, em poucos dias, mas com muito carinho e sinceridade, contando um pouco de como os Cybertrucks mudaram nossa realidade”, explicou.

No registro, ele mostra como a utilização do veículo facilitou o transporte das caixas de abelhas e combina utilidade com sustentabilidade, já que não produz gases do efeito estufa, o que favorece a preservação inclusive das próprias abelhas.

“Foi uma realização tremenda poder presentear minha mãe com uma Cyber, fruto de anos de trabalho que desempenhei longe de casa pela Tesla. A emoção agora se soma a essa possibilidade de um brasileiro, ou melhor, um goiano de Anápolis, vencer uma competição internacional e trazer um veículo inédito da montadora para o Brasil”, expressou.

Aurélio Rosa ao lado da mãe, no dia que a presenteou com um Cybertruck. (Foto: @aurelio_ros)

Aurélio é formado em engenharia elétrica e passou cerca de 8 anos trabalhando pela empresa, sonho que nutria desde o início da graduação, que começou pela Unicamp mas acabou concluindo pela Universidade Técnica de Munique, na Alemanha.

Ele foi o primeiro a trazer veículos da Tesla, a começar pelo Modelo 3, para Goiás e também, posteriormente, Cybertrucks, conhecidos pelo design futurista e retilíneo que chama a atenção por onde passa.

Cyberbeast, modelo com mais cavalos e adaptações para off-road da Tesla. (Foto:@aurelio_ros)

Até o momento, ele perde apenas para o primeiro colocado, que já passou da marca de mil curtidas, enquanto acumula mais de 800 interações. Para votar nele, basta curtir a publicação oficial no X, antigo Twitter, que pode ser acessada pelo link aqui.

