Anápolis começa a virar a página no trauma ortopédico infantil

Hoje, Anápolis vive um novo momento na saúde pública. O que antes era impossível agora é realidade

José Fernandes - 10 de outubro de 2025

Várias crianças com fraturas graves foram operadas aqui mesmo — tratadas em hospital público e dentro da própria rede municipal. (Foto: Acervo pessoal)

Durante muitos anos, quando uma criança sofria uma fratura em Anápolis, o caminho inevitável era a estrada para outra cidade. O atendimento na UPA Pediátrica era restrito ao período diurno e, na prática, pouco resolutivo para situações mais complexas.

Essa realidade começou a mudar. O Hospital Municipal Alfredo Abrahão tornou-se o novo centro de referência para traumas ortopédicos infantis, com atendimento 24 horas. Só nos últimos dias, várias crianças com fraturas graves foram operadas aqui mesmo — tratadas com sucesso, em hospital público e dentro da própria rede municipal.

O avanço é resultado direto da nossa participação e da reorganização promovida pela gestão do prefeito Márcio Corrêa, que investiu em estrutura e montou um ambiente com real capacidade resolutiva. O que antes significava dias de espera e longas viagens agora pode ser solucionado em poucas horas, com segurança e qualidade.

Há, naturalmente, situações que ainda exigem transferência — como o caso de fratura de fêmur. Mas isso não representa falha, e sim responsabilidade técnica, já que o hospital ainda não possui habilitação para procedimentos de alta complexidade. A regulação segue protocolos que priorizam o cuidado e a segurança do paciente.

Hoje, Anápolis vive um novo momento na saúde pública. O que antes era impossível agora é realidade: cirurgias sendo feitas aqui, perto das famílias, com qualidade e compromisso. Um passo firme de uma gestão que entende que saúde pública de verdade se faz com estrutura, responsabilidade e amor pelo próximo.

