Quina 7079: confira o resultado desta quinta-feira (30); prêmio é de R$ 600 mil

Para ganhar uma fatia da bolada da Quina, é preciso acertar 2, 3, 4 ou 5 números

Imagem ilustrativa de cartelas da Quina. (Foto: Reprodução /Agência Brasil)

A Quina 7079 terá o sorteio realizado nesta quinta-feira (30), a partir das 21h, pela Caixa Econômica Federal.

No entanto, você pode conferir o resultado da Quina 7079 neste mesmo link logo após a divulgação dos números por parte do banco público.

Para concorrer, basta fazer uma aposta até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas. Além disso, o internet banking ou o site Loterias Online também estão disponíveis.

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Segundo a Caixa Econômica Federal, a aposta mínima na Quina custa atualmente R$ 3. Portanto, é possível escolher cinco dezenas com essa opção.

O prêmio de hoje está em R$ 600 mil. Para ganhar uma fatia da bolada, é preciso acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Resultado da Quina 7079

03 – 29 – 46 – 50 – 55

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis após a apresentação do bilhete em uma agência da Caixa.

Quando você joga na Quina, todos saem ganhando, já que uma porcentagem dos valores arrecadados com as apostas é repassada ao Governo Federal, para que retorne à sociedade em forma de benefícios sociais.

Assim, mesmo que o seu bilhete não seja premiado, ele contribuirá com melhorias e incentivos nas áreas de saúde, cultura, segurança e esporte.

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