As 3 carnes suínas esquecidas no açougue que ficam deliciosas com arroz branquinho e salada
Opções menos disputadas no balcão podem transformar a refeição cotidiana quando recebem o tempero e o preparo adequados
Na hora de escolher carne suína, muitos consumidores seguem quase sempre o mesmo caminho. Costelinha, lombo, bisteca e pernil costumam ocupar espaço garantido no carrinho, enquanto outros cortes permanecem discretos no balcão do açougue.
Porém, algumas dessas peças menos procuradas entregam sabor marcante e combinam perfeitamente com uma refeição simples.
Com o preparo correto, elas ficam macias, suculentas e acompanham muito bem arroz branco, salada fresca, feijão ou legumes refogados.
Entre as opções que merecem mais atenção estão a copa-lombo, a paleta e o músculo suíno.
A nomenclatura e a disponibilidade podem variar entre açougues, mas os três cortes permitem preparos caseiros cheios de sabor.
1.Copa-lombo
Retirada da região próxima ao pescoço e ao início do lombo, a copa-lombo apresenta gordura entremeada entre as fibras.
Essa característica ajuda a manter a carne úmida durante o cozimento e proporciona sabor mais intenso.
Apesar de ser conhecida por quem aprecia churrasco, a peça ainda passa despercebida por consumidores acostumados a procurar apenas o lombo tradicional.
A Associação Brasileira dos Criadores de Suínos inclui a copa-lombo entre os diversos cortes que podem ser preparados na churrasqueira ou utilizados em outras receitas.
Em casa, ela pode ser cortada em bifes grossos e dourada na frigideira com alho, sal, pimenta e ervas.
Também fica saborosa assada lentamente ou cozida com cebola e um pouco de caldo.
Como possui gordura natural, não precisa receber grande quantidade de óleo.
Depois de dourada, forma um molho que combina bem com arroz branco e salada de folhas temperada com limão.
2.Paleta suína
Localizada na parte dianteira do animal, a paleta é formada por músculos bastante trabalhados.
Por isso, apresenta fibras mais firmes e uma quantidade de tecido conjuntivo que exige tempo de cozimento.
Quando preparada com calma, porém, a carne amacia e ganha textura suculenta.
A paleta pode ser encontrada inteira, em cubos, bifes ou pedaços com osso, dependendo do estabelecimento.
O corte funciona especialmente bem em receitas de panela. Primeiro, os pedaços devem ser selados até criarem uma crosta dourada.
Depois, podem cozinhar lentamente com cebola, alho, tomate, ervas e pouca água.
O resultado é uma carne que quase se desmancha e produz um molho encorpado.
Além disso, a paleta aparece entre os cortes suínos contemplados em materiais nutricionais da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos.
3. Músculo suíno
Menos conhecido que o músculo bovino, o músculo suíno também pode render pratos caseiros saborosos.
Ele é retirado das pernas do animal e possui fibras firmes, além de colágeno.
Justamente por isso, não é a melhor escolha para preparos rápidos.
O corte deve cozinhar por bastante tempo, preferencialmente em panela de pressão ou em fogo baixo, até ficar macio.
Pode ser preparado com batatas, cenoura, mandioca ou molho de tomate.
Durante o cozimento, o colágeno se transforma e ajuda a deixar o caldo mais encorpado.
Servido com arroz soltinho e uma salada de tomate, cebola e cheiro-verde, o músculo suíno compõe uma refeição simples e reconfortante.
Ainda assim, é importante confirmar o nome do corte com o açougueiro, pois algumas lojas podem vendê-lo como ossobuco ou chambaril suíno.
Independentemente da escolha, toda carne suína deve ser mantida refrigerada e preparada até atingir cocção segura.
A Embrapa destaca a importância da qualidade em todas as etapas de produção e processamento desse alimento.
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