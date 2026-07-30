As 3 carnes suínas esquecidas no açougue que ficam deliciosas com arroz branquinho e salada

Opções menos disputadas no balcão podem transformar a refeição cotidiana quando recebem o tempero e o preparo adequados

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

Na hora de escolher carne suína, muitos consumidores seguem quase sempre o mesmo caminho. Costelinha, lombo, bisteca e pernil costumam ocupar espaço garantido no carrinho, enquanto outros cortes permanecem discretos no balcão do açougue.

Porém, algumas dessas peças menos procuradas entregam sabor marcante e combinam perfeitamente com uma refeição simples.

Com o preparo correto, elas ficam macias, suculentas e acompanham muito bem arroz branco, salada fresca, feijão ou legumes refogados.

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Entre as opções que merecem mais atenção estão a copa-lombo, a paleta e o músculo suíno.

A nomenclatura e a disponibilidade podem variar entre açougues, mas os três cortes permitem preparos caseiros cheios de sabor.

1.Copa-lombo

Retirada da região próxima ao pescoço e ao início do lombo, a copa-lombo apresenta gordura entremeada entre as fibras.

Essa característica ajuda a manter a carne úmida durante o cozimento e proporciona sabor mais intenso.

Apesar de ser conhecida por quem aprecia churrasco, a peça ainda passa despercebida por consumidores acostumados a procurar apenas o lombo tradicional.

A Associação Brasileira dos Criadores de Suínos inclui a copa-lombo entre os diversos cortes que podem ser preparados na churrasqueira ou utilizados em outras receitas.

Em casa, ela pode ser cortada em bifes grossos e dourada na frigideira com alho, sal, pimenta e ervas.

Também fica saborosa assada lentamente ou cozida com cebola e um pouco de caldo.

Como possui gordura natural, não precisa receber grande quantidade de óleo.

Depois de dourada, forma um molho que combina bem com arroz branco e salada de folhas temperada com limão.

2.Paleta suína

Localizada na parte dianteira do animal, a paleta é formada por músculos bastante trabalhados.

Por isso, apresenta fibras mais firmes e uma quantidade de tecido conjuntivo que exige tempo de cozimento.

Quando preparada com calma, porém, a carne amacia e ganha textura suculenta.

A paleta pode ser encontrada inteira, em cubos, bifes ou pedaços com osso, dependendo do estabelecimento.

O corte funciona especialmente bem em receitas de panela. Primeiro, os pedaços devem ser selados até criarem uma crosta dourada.

Depois, podem cozinhar lentamente com cebola, alho, tomate, ervas e pouca água.

O resultado é uma carne que quase se desmancha e produz um molho encorpado.

Além disso, a paleta aparece entre os cortes suínos contemplados em materiais nutricionais da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos.

3. Músculo suíno

Menos conhecido que o músculo bovino, o músculo suíno também pode render pratos caseiros saborosos.

Ele é retirado das pernas do animal e possui fibras firmes, além de colágeno.

Justamente por isso, não é a melhor escolha para preparos rápidos.

O corte deve cozinhar por bastante tempo, preferencialmente em panela de pressão ou em fogo baixo, até ficar macio.

Pode ser preparado com batatas, cenoura, mandioca ou molho de tomate.

Durante o cozimento, o colágeno se transforma e ajuda a deixar o caldo mais encorpado.

Servido com arroz soltinho e uma salada de tomate, cebola e cheiro-verde, o músculo suíno compõe uma refeição simples e reconfortante.

Ainda assim, é importante confirmar o nome do corte com o açougueiro, pois algumas lojas podem vendê-lo como ossobuco ou chambaril suíno.

Independentemente da escolha, toda carne suína deve ser mantida refrigerada e preparada até atingir cocção segura.

A Embrapa destaca a importância da qualidade em todas as etapas de produção e processamento desse alimento.

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