Dona de clínica do Setor Bueno está em maus lençóis após caso de racismo

Caso está na Polícia Civil e deve ser encaminhado para o Ministério Público

Danilo Boaventura - 10 de outubro de 2025

Imagem ilustrativa da Avenida T-2, no Setor Bueno. (Foto: Reprodução/Google Maps)

Uma senhora de 74 anos e a filha dela, de 40, foram no final de setembro vítimas de racismo em uma famosa clínica de imagem situada em uma movimentada avenida do Setor Bueno, em Goiânia.

O caso, que já está na Polícia Civil, deve ter um novo desdobramento e chegar ao Ministério Público de Goiás (MPGO).

As duas mulheres foram ofendidas por um homem que se recusou a ceder o lugar para a idosa sentar.

Ele as chamou de “bando de velho macaco” e “desencarnados com odor forte”.

O agressor, que estava acompanhado da esposa, ainda disse para ela não se aproximar das vítimas porque “pelo de macaco é contaminado”.

A proprietária da clínica, que protegeu o racista, deve ter sérios problemas a partir de agora.

Além de se recusar a passar informações genéticas para as vítimas, ela minimizou o ocorrido e ainda tentou evitar que a polícia fosse chamada para registrar a ocorrência.

A empresária, segundo o relato da filha da idosa, teria dito que o homem “não matou, não roubou, não estuprou, não cometeu nenhum dano na clínica”.

