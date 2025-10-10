Nota 10 para a Secretaria de Saúde de Aparecida de Goiânia

Disponibilização de mamografias para mulheres a partir dos 40 anos e do exame citopatológico por demanda espontânea, sem pedido médico, merece os parabéns

Danilo Boaventura - 10 de outubro de 2025

Servidora da Secretaria de Saúde de Aparecida de Goiânia utiliza camisa do Outubro Rosa. (Foto: Jhonney Macena)

Nota 10

Para a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Aparecida de Goiânia pela iniciativa exemplar durante o Outubro Rosa. A decisão de abrir todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) em regime de porta aberta, sem necessidade de agendamento, facilita o acesso das mulheres aos exames preventivos e quebra barreiras burocráticas que muitas vezes impedem o diagnóstico precoce.

A disponibilização de mamografias para mulheres a partir dos 40 anos e do exame citopatológico por demanda espontânea, sem pedido médico, merece os parabéns.

