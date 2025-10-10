Nota 10 para a Secretaria de Saúde de Aparecida de Goiânia

Disponibilização de mamografias para mulheres a partir dos 40 anos e do exame citopatológico por demanda espontânea, sem pedido médico, merece os parabéns

Danilo Boaventura Danilo Boaventura -
Nota 10 para a Secretaria de Saúde de Aparecida de Goiânia
Servidora da Secretaria de Saúde de Aparecida de Goiânia utiliza camisa do Outubro Rosa. (Foto: Jhonney Macena)

Para a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Aparecida de Goiânia pela iniciativa exemplar durante o Outubro Rosa. A decisão de abrir todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) em regime de porta aberta, sem necessidade de agendamento, facilita o acesso das mulheres aos exames preventivos e quebra barreiras burocráticas que muitas vezes impedem o diagnóstico precoce.

A disponibilização de mamografias para mulheres a partir dos 40 anos e do exame citopatológico por demanda espontânea, sem pedido médico, merece os parabéns.

Danilo Boaventura

Jornalista graduado pela Universidade Federal de Goiás (UFG), pós-graduado em Docência em Comunicação pela Faculdade Cidade Verde (PR) e mestrando em Marketing Político pela Universidad del Salvador, de Buenos Aires.

