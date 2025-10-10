Nota Zero Para a Secretaria de Saúde de Anápolis

Paciente passou quase um mês internado, aguardando transferência, e acabou morrendo na fila da hemodiálise

Danilo Boaventura - 10 de outubro de 2025

Vandeir faleceu nesta última quinta-feira (09). (Foto: Arquivo Pessoal/Ana Caroline)

Nota Zero

Para a Secretaria Municipal de Saúde de Anápolis (Semusa). A morte de Vandeir Antônio de Morais, aos 59 anos, expõe as fragilidades do sistema de saúde na cidade e merece uma reflexão profunda sobre a gestão da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).

Embora a pasta afirme que a vaga para hemodiálise foi liberada a tempo e que o óbito não decorreu da falta do procedimento, o fato é que Vandeir passou quase um mês internado aguardando uma transferência que poderia ter acontecido muito antes.

A situação se torna ainda mais preocupante com o fechamento iminente do Instituto Nefrológico de Anápolis (Inan), que deixará toda a demanda de hemodiálise da cidade concentrada em apenas uma instituição.

A Semusa precisa urgentemente rever seus protocolos de regulação e garantir que outros pacientes não passem pela mesma angústia que Vandeir e sua família enfrentaram, pois a eficiência na liberação de vagas pode ser a diferença entre a vida e a morte para quem depende desses tratamentos essenciais.

