O que aconteceu com bandidos que mataram cruelmente jovem em padaria do Jundiaí, em Anápolis?

Oito anos após o crime que chocou a cidade, saiba o destino dos envolvidos na morte de Donato Gontijo

Samuel Leão - 10 de outubro de 2025

Donato Gontijo foi morto cruelmente durante assalto, em 2017. (Foto: Reprodução)

O dia 05 de fevereiro de 2017 ficou marcado na memória de Anápolis pela brutalidade de um crime que tirou a vida de Donato Gontijo, jovem de uma tradicional família de panificadores da cidade. Oito anos depois, o Portal 6 foi atrás para saber o que aconteceu com os responsáveis por essa tragédia que abalou o bairro Jundiaí.

Segundo informações do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), Wendel Patrike Bueno De Oliveira, o vizinho que teria planejado o crime, cumpre a pena mais longa em regime fechado. Ele já cumpriu mais de 8 anos, mas ainda tem pela frente mais de 21 anos de reclusão.

Já Leandro De Morais Arcangelo, condenado a mais de 27 anos, é considerado foragido da Justiça. Após cumprir pouco mais de 6 anos, ele teria escapado e seu paradeiro é desconhecido.

Rogervitor Ferreira Borges, que participou da execução, foi condenado a uma pena menor e já progride para o regime semiaberto, tendo pouco menos de 4 anos a cumprir.

Outro envolvido, Lucas Araújo Milhomem, havia sido condenado pela Justiça, mas veio a óbito antes da conclusão da pena.

Alex Estevam de Queiroz, apontado como o autor do disparo fatal, e Leidiane Dos Santos Sousa também cumprem pena, mas em outros juízos, nos regimes fechado e meio fechado respectivamente, sem detalhes acerca do tempo de pena que cumprem.

Em tempo

A manhã daquele domingo foi interrompida quando uma dupla de criminosos invadiu a residência da família, localizada atrás da Panificadora Artesanato do Pão.

Com a desculpa de entregar uma fita de videogame para o irmão mais novo de Donato, eles renderam a família e deram início a um pesadelo.

Donato foi colocado de joelhos e executado com um tiro na cabeça. Mesmo socorrido e levado ao Hospital de Urgências de Anápolis (Heana), ele não resistiu.

Os assaltantes levaram R$ 14 mil em dinheiro, joias e outros pertences.

Uma força-tarefa da Polícia Civil (PC), unindo as delegacias de homicídios e de crimes contra o patrimônio, conseguiu identificar e prender os suspeitos.

