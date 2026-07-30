Anápolis já é maior que três capitais e está a menos de 10 mil moradores de Santos e Maringá

Estimativa do IBGE coloca o município à frente de Palmas, Vitória e Rio Branco e na mesma faixa populacional de importantes centros do Sul e do Sudeste

Vista aérea de Anápolis (Foto: Divulgação/ Prefeitura de Anápolis)

Anápolis chega aos 119 anos com 420,3 mil habitantes e um lugar consolidado entre as maiores cidades do Brasil. A estimativa mais recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostra que o município já supera três capitais e está separado por menos de 10 mil moradores de Santos (SP) e Maringá (PR).

Com esse contingente, Anápolis ocupa a 62ª posição entre os 5.571 municípios brasileiros. O levantamento tem como referência o dia 1º de julho de 2025 e é o dado oficial mais atualizado sobre a população das cidades.

Na mesma faixa de Santos e Maringá

A posição no ranking coloca Anápolis em uma faixa bastante apertada, ao lado de municípios conhecidos nacionalmente e com praticamente o mesmo porte populacional.

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Maringá aparece na 59ª colocação, com 429.660 habitantes. Logo depois vêm Santos, com 429.547, e Mauá (SP), com 429.014. Anápolis surge na sequência, em 62º lugar, com 420.300 moradores.

Na prática, a diferença entre Anápolis e Santos é de 9.247 pessoas. Para Maringá, são 9.360. Mauá, que aparece imediatamente à frente da cidade goiana, possui apenas 8.714 habitantes a mais.

Logo abaixo de Anápolis está Petrolina (PE), com 418.444 moradores. Isso mostra que municípios colocados entre a 59ª e a 63ª posições do país estão todos concentrados em uma faixa que vai de 418 mil a 430 mil habitantes.

Maior que três capitais

O tamanho alcançado por Anápolis também aparece na comparação com as capitais. A cidade já possui mais moradores que Rio Branco, Vitória e Palmas.

A capital do Acre tem população estimada em 389.001 pessoas, cerca de 31,3 mil a menos que Anápolis. Em Vitória, no Espírito Santo, vivem 343.378 habitantes, uma diferença de quase 77 mil.

Já Palmas, capital do Tocantins, possui 328.499 moradores. Nesse caso, Anápolis está à frente por aproximadamente 91,8 mil pessoas.

Terceira maior de Goiás

Dentro de Goiás, Anápolis permanece como o terceiro município mais populoso. Goiânia ocupa a primeira posição, com 1.503.256 habitantes, e aparece em décimo lugar no ranking nacional.

Aparecida de Goiânia vem na sequência, com população estimada em 556.021 pessoas e a 41ª colocação entre os municípios brasileiros. A diferença entre Aparecida e Anápolis é de 135.721 habitantes.

Os números mostram que as três cidades estão em patamares diferentes. Goiânia já ultrapassou 1,5 milhão de moradores, Aparecida está na faixa dos 550 mil e Anápolis integra o grupo de municípios com pouco mais de 420 mil habitantes — o mesmo de Santos, Maringá e Mauá.

Mais de 21 mil novos moradores

A estimativa também aponta um avanço considerável desde o último Censo. Em 2022, o IBGE contabilizou 398.869 pessoas em Anápolis. Em três anos, o município ganhou, pelos cálculos do instituto, 21.431 moradores e ultrapassou a marca de 400 mil.

O aumento estimado foi de cerca de 5,4% no período. Diferentemente do Censo, realizado com visitas aos domicílios, os números anuais são produzidos pelo IBGE para atualizar a população entre uma operação censitária e outra.

O cenário é ainda mais expressivo quando comparado ao começo da formação de Anápolis. Em 1859, segundo o histórico reunido pelo IBGE, a região às margens do Riacho das Antas tinha apenas 15 casas. Agora, o município chega aos 119 anos com mais de 420 mil moradores e a apenas 9,2 mil pessoas de Santos.

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